Milan vence Fiorentina fora de casa e segue vivo na briga por vaga à Champions League

Pressionado pela vitória da Atalanta mais cedo, o Milan fez o seu papel e venceu a Fiorentina por 1 a 0, fora de casa, em partida válida pela antepenúltima rodada da Serie A. Neste sábado (11), Çalhanoglu marcou o único da partida no Artemio Franchi. Este foi o 14º jogo da Viola sem vencer na temporada, o 12º no Italiano, algo que não acontecia desde 1989-90.

Tirando a parte inicial da partida, o Milan teve o domínio dos 45 iniciais em Florença. Aproveitando a péssima fase do time da casa, os rossoneri finalizaram um total de 11 vezes, contra apenas duas da Fiorentina, quatro a um em chutes na direção do gol, além de terem mantido 59% da posse de bola. A primeira chance da Viola veio aos quatro. Muriel fez jogada individual pela esquerda, trouxe para dentro e bateu cruzado no canto, exigindo boa defesa de Donnarumma, mas foi só.

O Milan superou com facilidade os laterais do time rival e também teve mais presença no meio-campo, além de ter permitido apenas um toque do ataque da Fiorentina na área de Donnarumma. Aos 20, Borini fez boa jogada no lado direito área, cruzou rasteiro e Suso chgou de frente batendo de primeiro, mas Lafont, no meio do gol, defendeu.

Aos 23, Çalhanoglu tabelou com Suso na entrada da área, arriscou chute cruzado rasteiro e o goleiro da Fiorentina teve que se esticar para evitar o primeiro do jogo. Aproveitando o marasmo da equipe da casa, aos 35, Completando cruzamento preciso de Suso, Çalhanoglu antecipou a defesa e raspou para tocar no canto direito e abrir o placar em Florença: Milan 1 a 0. A Viola tentou aumentar o ritmo na reta final, mas não chegou nem perto de buscar a igualdade antes do intervalo.

A Fiorentina cresceu na segunda etapa e se lançou para frente. O time da casa praticamente igualou na posse de bola - terminou com 49% - e também nas finalizações - o Milan terminou com 15, dois a mais que a Viola. Logo aos seis, Chiesa recebeu de Biraghi na quina da área, girou para cima de Bakayoko e bateu colocado buscando o ângulo e mandou por pouco sobre o gol milanista. Três minutos depois, em grande contra-ataque puxado pelo meio, Chiesa deu ótimo passe para Mirallas, que deixou Rodríguez para trás e finalizou de pé esquerdo, mas pegou fraco e facilitou para o goleiro.

Após esse ímpeto inicial, a Viola diminuiu o ritmo e passou a assustar menos. Apesar da posse de bola maior, o time de Vincenzo Montella sofria muito com a falta de jogadores criativos no meio e com o dia menos inspirado de Muriel. Aos 18, após cruzamento de Benassi da direita, Kessié apareceu para cortar e mandou contra o próprio gol, exigindo defesa complicada de Donnarumma.

Aos 30, Chiesa avançou em grande jogada pela esquerda, limpou para dentro e abriu espaço, mas acabou finalizando no meio do gol, em cima do goleiro. No rebote, Musacchio cortou e a bola explodiu em Vlahovic, passando perto da trave esquerda. Quatro minutos depois, Borini aproveitou a lambança de Benassi no meio-campo, abriu na direita e Cutrone avançou com espaço e bateu cruzado, mas errou o alvo e perdeu grande chance.

Apesar dos esforços, a Fiorentina tropeçou na sua falta de inspiração e na fase péssima, e viu o Milan garantir pontos importantes em sua briga pela Champions League.

A Fiorentina, ocupando apenas o 13º lugar, com 40 pontos, volta a campo no próximo domingo (19), quando visita o Parma, às 10h. No mesmo dia, às 13h, o Milan, que é o quinto, com 62, um a menos que a Inter e a três da Atalanta, joga diante da sua torcida contra a Spal.