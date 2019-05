Atalanta e Lazio disputam à final da Copa da Itália visando coroar o ano

Vindo de boas campanhas no Campeonato Italiano, Atalanta e Lazio vão a campo nesta quarta-feira (15) para disputar a final da Copa da Itália. Se no nacional ambos disputam vagas em torneios continentais, a Copa nacional servirá para coroar o bom trabalho exercido.



Atalanta

Na quarta colocação do Campeonato Italiano, a Atalanta está próxima de conquistar a vaga na próxima edição da UEFA Champions League, restando apenas duas rodadas para o fim da competição. Já na Copa da Itália, O time comandado por Gian Piero Gasperini eliminou a atual campeã Juventus e na sequencia a Fiorentina, antes de chegar ao confronto decisivo contra a Lazio.

Artilheiro do time na temporada com 25 gols marcados, o colombiano Duvan Zapata é a esperança do time de Bérgamo para por fim ao jejum de títulos do torneio (foi campeão pela última vez na temporada 1962/1963). Aliás, caso a equipe vença a competição, garantirá vaga nos playoffs da próxima edição da UEFA Europa League, em caso de não classificação à Champions League via Campeonato Italiano.

O brasileiro Lucas Leiva chegou ao time da Lazio e logo se tornou um dos ídolos da torcida. (Foto: Lazio / Reprodução)

Lazio

A Lazio também vem de uma excelente campanha no campeonato nacional. O clube da capital romana ainda possui chances de classificação tanto à UEFA Champions League quanto à Europa League. Todavia, em caso de vitória na Copa da Itália, o time garantiria ao menos uma vaga nos playoffs da Liga Europa, salvando assim a temporada do clube.



A equipe treinada por Simone Inzaghi, que não perde pela Copa da Itália há oito jogos, conta com a fase inspirada do goleador italiano Ciro Immobile, autor de 17 gols na temporada. Em caso de vitória, conquistará seu sétimo título.O último caneco foi vencido em 2013, com a vitória sobre a arquirrival Roma.