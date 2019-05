Cobiçado! David Neres é alvo de grandes europeus para esta janela

PSG, Atlético de Madrid e Milan! Esses são os grandes clubes da Europa que têm interesse no futebol do brasileiro David Neres, do Ajax. O alvo no potencial de David se deve a ótima temporada apresentada junto ao time de Amsterdã. Assim, o camisa 7 se destacou com grandes apresentações, 12 gols marcados na época e 10 assistências.

Nesta janela de transferência do meio do ano, o PSG negocia a contratação do brasileiro, de acordo com o UOL Esportes. Segundo as informações, o clube holandês quer uma compensação a altura do que o atacante se mostrou durante a temporada.

Ainda junto com o UOL, uma reunião está agendada para os próximos dias para negociar um lugar na equipe francesa. Há possibilidade de haver alguma troca com uma de suas estrelas. O mais provável até agora seria o argentino Ángel Di Maria.

Neres, de 22 anos, é avaliado em 50 milhões de euros. O Atlético de Madrid e o Milan também já sondam o jogador.