Bournemouth anuncia contratação de Lloyd Kelly, ex-Bristol City

Pensando na próxima temporada, o Bournemouth já começou a montar sua equipe. Neste sábado (18), os The Cherries anunciou a contratação do lateral-esquerdo Lloyd Kelly, de 20 anos que estava no Bristol City, clube da Championship. O valor não foi revelado pelo clube, mas de acordo com a Sky Sports britânica, o valor foi £13 milhões (R$: 67,7 milhões).

O inglês participou de 48 jogos na temporada e marcou dois gols, além de convocações para a Seleção da Inglaterra sub-21 “É um clube fantástico. O negócio foi fechado muito rápido, mas estou feliz por estar aqui e mal posso esperar para começar a jogar”, disse Kelly.

O técnico Eddie Howe comentou sobre o jogador. “Lloyd é um talento empolgante e um jogador com potencial real, ao mesmo tempo que já possui uma boa experiência para alguém tão jovem. Ele é atlético, versátil, fisicamente excelente e tem um futuro muito brilhante pela frente'', disse.

"Estou muito feliz por termos conseguido contratar no início do verão e estamos ansiosos para trabalhar com o Lloyd durante as próximas temporadas", completou.

O jogador era disputado por grandes clubes da Inglaterra, como Arsenal, Liverpool, Tottenham, Aston Villa e Southampton, segundo jornais locais.