Não deu! Dortmund vence M'gladbach, mas fica com o vice da Bundesliga

Em campo no Borussia Park mas de olho no jogo de Munique, o Dortmund visitou o Mönchengladbach com um único objetivo: vencer e torcer pela derrota do Bayern contra o Eintracht Frankfurt. Fora de casa, o BVB conseguiu fazer sua parte ao vencer os Ursos por 2 a 0, com gols de Sancho e Reus, porém, a cerca de 640 km dali, os bávaros também venceram — e de goleada. Logo, não deu para os aurinegros levarem a Salva de Prata, que permaneceu na Baviera pela sétima temporada seguida.

Domínio aurinegro

Também em busca da vitória para garantir vaga na Champions League 2019-20, o M'gladbach começou melhor e chegou a assustar em chute de Traoré que parou na forquilha, sem abrir o placar. Depois disso, por volta dos 20 minutos, o Dortmund conseguiu equilibrar o confronto. O jogo estava aberto e com chegadas que faltavam o capricho no último passe.

Após o chute na trave, a outra grande chance aconteceu apenas nos acréscimos do primeiro tempo, quando Delaney lançou Reus, que dominou e, na linha de fundo, evitou a saída de bola por um tris. O alemão levantou para Sancho, que, na entrada da pequena área chapou para o fundo das redes sozinho para abrir o placar no Borussia Park.

Na volta do intervalo, o domínio foi todo dos aurinegros. E logo aos 54', em bela e rápida troca de passes, Sancho deixa Delaney na boa para passar a Reus, que só empurrou para o gol e fazer o segundo. Já como placar feito, o BVB administrou o jogo mas sem deixar o outro Borussia ficar confortável na partida. No mais, os quatro chutes a gol do Dortmund contra o único a gol do M'gladbach demonstrou bem quem foi mais contundente no oeste alemão.

Desfecho dos Borussias

Com o resultado do último jogo da temporada da Bundesliga 2018-19, o Borussia Dortmund terminou em segundo, com 76 pontos, dois atrás do heptacampeão Bayern, e já estava confirmado na próxima Champions League. Já o Mönchengladbach ficou com uma vaga na Europa League, em quinto, com 55 pontos ganhos.