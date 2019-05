É hepta! Bayern goleia Frankfurt com gols de Robben e Ribéry e é campeão da Bundesliga

Depois de uma emocionante temporada 2018-19 com disputas e partidas recheadas de gols, a Bundesliga finalmente conheceu seu campeão. O Bayern de Munique sagrou-se hepta em briga acirrada no campeonato que exigiu muita raça, ficando atrás do Borussia Dortmund na tabela em muitos momentos. Aproveitando chances e diminuindo a diferença em pontos até tomar a liderança perto do fim, o time bávaro garantiu o 29ª título alemão somente na última rodada após vencer o Frankfurt com uma vitória digna por 5 a 1, em casa, na Allianz Arena.

O jogo também contou com a despedida especial dos campeões Arjen Robben e Franck Ribéry, responsáveis por grande parte das conquistas do clube , e que também marcaram seus gols na partida. Coman, Alaba e Renato Sanches também ampliaram; Haller descontou para o time visitante.

Primeiro gol e pressão total

O Bayern foi para cima e logo nos primeiros minutos abriu o placar. Kingsley Coman mandou para as redes em bela jogada com Müller e Lewandowski. Após o gol, o time da casa fez pressão total no Frankfurt, com chances claras e ótimas finalizações. Porém, muitas destas jogadas pararam no goleiro Kevin Trapp, que fez um bom primeiro tempo, com defesas difíceis.

Aos 25 minutos, Gnabry marcou o segundo do time bávaro, mas minutos depois, o VAR entrou em cena anulando por impedimento de Lewandowski. Com a primeira etapa chegando ao final, o Frankfurt não conseguiu levar perigo ao gol de Ulreich.

Bayern é campeão

A segunda etapa começou quente. Haller assustou o goleiro rival após aproveitar a sobra, que foi para o travessão. No rebote, de joelhos, empatou o jogo, deixando a disputa quente (1 a 1). Porém, não demorou para o líder virar a mesa. Alaba, em seguida, fez 2 a 1 com o rebote de Trapp, deixando a torcida em festa novamente. Com a virada, o time da casa ganhou mais força. O português Renato Sanches fez o terceiro aos 12 minutos pelo lado esquerdo do campo em um belíssimo gol após corte em zagueiro.

Com a vantagem no placar, era a hora perfeita para o técnico Niko Kovac realizar substituições e colocar as estrelas, Ribéry e Robben. Aos 27, o francês marcou um golaço, com direito a cavadinha, que ficará para a história, ampliando para 4 a 1 o resultado. Fechando a ficha, o holandês fez o quinto e último pelo clube, após ficar frente a frente com o goleiro Trapp e tocar para as redes.

A champion's shower for Niko Kovac 🍺 pic.twitter.com/mkFpXlUhWq — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 18, 2019

Os bávaros garantiram mais um título, o 29ª na história, com 78 pontos. Ao fim do jogo, a festa vermelha e a felicidade tomou conta. Jogadores se abraçaram e comemoraram. A Salva de Prata foi levantada por Rafinha, brasileiro que também se despede do clube, Robben e Ribéry.

O Borussia Dortmund, que também estava na briga pelo título, venceu o Borussia Monchengladbach por 2 a 0, fora de casa, com gol de Sancho e Marco Reus. Porém, não conseguiu atrapalhar a festa vermelha.

Mesmo com o fim do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique ainda tem mais uma decisão pela frente e a chance de levantar mais um caneco: a final da Copa da Alemanha, contra o RB Leipzig. O jogo acontece no próximo sábado (25), às 15h, em jogo único, no Estádio Olímpico de Berlim.