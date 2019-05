Sevilla derrota Athletic Bilbao e garante vaga na Liga Europa 2019-20

O Sevilla recebeu o Athletic Bilbao pela 38ª do Campeonato Espanhol, embora os dois sonhassem com a classificação para a Liga Europa, apenas os donos da casa conseguiram a vaga, já que Ben Yedder e Munir marcaram na vitória dos anfitriões por 2 a 0.

O primeiro tempo começou morno, e mesmo com as duas equipes necessitando do resultado, nenhuma delas criou grandes oportunidades nos primeiros 45 minutos. Mesmo em casa, o Rojiblanco até tinha um ímpeto maior, mas esbarrava na defesa adversária.

O meia Escudero até chegou perto de abrir o placar, mas a cabeçada foi para fora, após raspar a trave de Herrerín. Mas no final da primeira etapa a bola foi alçada na área, desviou na defesa e o goleirão do Bilbao salvou, mas no rebote Ben Yedder marcou, 1 a 0.

No recomeço da partida, o Sevilla buscava administrar a partida, enquanto o Athletic em seus momentos de posse, imprimia velocidade em busca do empate.

Por alguns instantes, o empate até teve próximo, quando o árbitro marcou penalidade em um lance de bola na mão dentro da área. Mas o VAR foi acionado e a penalidade anulada, já que o defensor tinha o braço colado ao corpo.

Nos minutos finais, o Leão teve novamente a chance do empate, mas a finalização parou na trave. No contra-ataque, Herrerín teve que sair para tentar intervir no lance, mas Gil manteve a posse e deixou Ben Yedder na boa para marcar sem goleiro. O atacante ainda deu tempo do retorno do goleiro, que espalmou a finalização do camisa 9, mas no rebote, Munir deu números finais ao jogo, 2 a 0.

Com 59 pontos conquistados, o Sevilla garantiu o 6º lugar e chegou à Liga Europa, sem precisar passar pela fase preliminar. Já o Athletic ficou de fora até da pré-Liga Europa, já que o Espanyol bateu a Real Sociedad.