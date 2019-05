18 temporadas em Roma, a Era De Rossi chega ao fim

História que se iniciou na temporada 2001-2002, quando Daniele De Rossi fez sua estreia profissional com a Roma. No ano seguinte estreou na Serie A, desde então só atuou pelo time italiano. Até que na última terça-feira (14) anunciou sua saída, pegando os torcedores de surpresa. O anúncio veio por meio do twitter do clube, a decisão de não renovar o contrato foi da diretoria.

Seleção

De Rossi também atuou pela Seleção Italiana, do sub-19 até 2017 quando anunciou sua saída, pelo time nacional atuou 117 vezes e fez 21 gols e se tornou o quarto meio-campista a mais marcar gols da história da seleção. Venceu a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Em 2009, a revista esportiva francesa L’Equipe nomeou o italiano como o oitavo melhor meio-campista do mundo.

18 anos de Roma



Vestindo a camisa 16 nos últimos 18 anos, ele disputou 615 jogos,marcou 63 gols e fez 54 assistências. Apenas Francesco Totti, que esteve em 786 jogos e marcou 307 gols, o supera na classificação dos que mais representaram o clube da capital italiana. Nunca foi campeão da Itália, mas De Rossi conquistou duas vezes a Copa da Itália (2007 e 2008) e uma Supercopa da Itália (2007).

Na temporada de 2012–13 , De Rossi recebeu menos tempo de jogo e participou de apenas 25 partidas. O técnico na época, Zdeněk Zeman, criticou frequentemente as atuações do jogador e, como resultado, foi utilizado com menos frequência. Após a chegada de Aurelio Andreazzoli, o meia começou a ter mais espaço e jogar com mais regularidade, embora não tenha conseguido marcar nenhum gol. Em 11 de maio de 2014, com 338 atuações no campeonato, o italiano alcançou e depois ultrapassou o lendário goleiro da Roma, Guido Masetti e tornou-se o terceiro maior jogador de aparições na história da Serie A para o clube.

Durante a temporada 2014-15, De Rossi marcou seu primeiro gol em quase um ano no dia 29 de outubro de 2014, em uma vitória por 2 a 0 sobre o Cesena. No campanha seguinte, marcou no 3 a 1 sobre o Empoli, em sua 500ª aparição pelo time. Em 20 de outubro, ele marcou duas vezes em um 4 a 4 empate fora frente ao Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões de 2015-16

Em 28 de maio de 2017, balançou as redes em casa por 3 a 2 contra o Genoa , o que permitiu à Roma terminar em segundo lugar na Série A e garantir um lugar na fase de grupos da principal competição europeia.

Semifinal Inédita

Em 10 de abril de 2018, ele marcou de pênalti durante a vitória por 3 a 0 em cima o Barcelona na Liga dos Campeões e contribuiu para a Roma anular a diferença de 4 a 1 na primeira partida. O resultado foi o segundo maior retorno da história do torneio e viu o avanço do Giallorossi nas semifinais pela primeira vez.

Despedida do capitão

Com a braçadeira de capitão desde a aposentadoria de Totti - 2017- De Rossi se despede da torcida no dia 26 de maio após 18 temporadas com a equipe, em confronto entre Roma e Parma, na última rodada do Campeonato Italiano.