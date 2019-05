Betis domina e derrota Real Madrid fora de casa no encerramento da La Liga

Festa de um lado e tristeza do outro. O Betis venceu por 2 a 0 o Real Madrid, na manhã deste domingo (19), no Santiago Bernabéu, pela 38ª rodada da La Liga. Os gols saíram dos pés de Loren Morón e Jesé Rodríguez. Essa é a pior campanha dos blancos desde a temporada 2001-02, quando terminaram com 66 pontos. Já a equipe de Andaluzia conseguiu o triunfo jogando na capital de Madrid e em Barcelona.

Lá e Cá

O duelo começou com poucas emoções. A equipe verdiblanca começou com a marcação alta e a envolver os donos da casa com boa troca de passes. Porém, quem resolveu arriscar foi o Madrid. Aos 24', Marcelo recebeu na lateral da área, mandou uma bomba cruzada e a bola passou perto do gol de Pau López. Três minutos depois, o visitante resolveu dá uma resposta. Bartra arremantou forte de longe pela esquerda. Navas correu para pular no ângulo e se esticou todo para defender com a ponta dos dedos .

Aos 33', Mandi cortou mal e Benzema ficou com a sobra. O camisa 9 teve tempo para dominar e arrematou na trave direita.Prontamente, Firpo fez lançamento para Lo Celso, que dominou com a coxa e deu um toque de leve. Novamente, o arqueiro merengue precisou buscar onde a coruja dorme.

Béticos dominam e fecham temporada com triunfo

O Real Madrid até que tentou chegar ao ataque na segunda etapa. Apesar da forte marcação, Marcelo conseguiu girar no campo defensivo e enfiou para Vinícius Júnior. O jovem brasileiro invadiu a área e finalizou, mas Pau López saiu bem e defendeu na primeira trave. Aos 61', a zaga merengue dormiu no ponto e Lo Celso fez lançamento para Guardado, que ganhou na corrida sobre Varane. O meia, cruzou rasteiro para Loren. Sem marcação, o atacante completou para o fundo das redes.

Logo em seguida, Marcelo acionou Isco na entrada da área. O meia resolveu arriscar e a bola vai à direita do gol. Aos 74', Lo Celso tocou para Firpo, que foi à linha de fundo dentro da área, Navas sai do gol, mas o dominicano rolou para Jesé escorar para as redes.

Como termina?

O Real Madrid termina a temporada em terceiro lugar, com 68 pontos - 18 pontos a menos do campeão Barcelona. Por sua vez, o Betis não participa de nenhuma competição europeia e permanece em 10ª posição, com 50