Juventus empata com Atalanta na despedida de Barzagli e Allegri no Allianz Stadium 

INCIDENCIAS : Partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, disputada no Allianz Stadium, em Turim

No dia de despedidas, a Juventus correu atrás e empatou em 1 a 1 com a Atalanta, neste domingo (19), no Allianz Stadium. O meia Ilicic abriu colocou os visitante na frente, mas Mandzukic deixou tudo igual.

Apesar de cumprir tabela, a partida trouxe marcas para a Velha Senhora. O zagueiro irá se aposentar Barzagli e acabou se despedido da torcida bianconeri. Junto ao jogador, Massimiliano Allegri comandou o seu último jogo em Turim, já que também deixará o clube.

Olha a bola área

A etapa inicial começou com as duas equipes tendo oportunidade de finalização. Mais foi a La Dea que assustou primeiro. Aos 7', Gómez cobrou escanteio e Gosens desviou de cabeça à esquerda do gol. Em pouco tempo, Cristiano Ronaldo apareceu tentando surpreender de um chute rasteiro de fora da área, mas Gollini encaixou.

O lance mais polêmico ocorreu aos 17'. Em nova cobrança de escanteio, a bola bateu na mão de Alex Sandro e Emre Can mandou pela linha de fundo. Os jogadores da Atalanta pediram penalidade máxima. O VAR foi acionado, o juiz reviu o lance e assinalou que não aconteceu nada. Aos 33', Masiello fez lançamento na área, a bola passou por todos na pequena área e Ilicic escorou para o gol na segunda trave

Igualdade e Addio Barzagli!

Engasgada por está perdendo em casa, a Velha Senhora foi para cima do visitante, mas encontrou dificuldades de acerta o alvo. Cristiano Ronaldo recebeu lançamento muito forte, não alcançou e a bola sai pela linha de fundo. Aos 50', Pjanic acionou novamente o camisa 7, que acabou isolando ao tentar um voleio. Dez minutos depois, a emoção tomou conta do Allianz Stadium. Com seus 38 anos, Barzagli deixou o campo a última fez para ser substituído por Bernardeschi. O zagueiro recebeu o carinho de todos que estavam presente no estádio e foi bastante aplaudido.

Voltando para as atenções dentro do campo, a Juve continuou rodando a área. Aos 76', Cancelo cruzou da esquerda, a defesa Nerazzurri cortou. No rebote, Bernardeschi chutou rasteiro e Gollini caiu para segurar. Logo em seguida, Cuadrado fez lançamento da intermediária, Mandzukic leu a jogado, se esticou todo e acertou a bola com o calcanhar, que passou entre as pernas do goleiro morrendo dentro das redes. Nos minutos finas, Bernardeschi levou vermelho direto ao o tornozelo de Musa Barrow.