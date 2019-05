Mbappé 'dá recado' e PSG garante permanência do jogador

Eleito melhor jogador do Campeonato Francês, Kylian Mbappé apontou uma possível saída do Paris Saint German. O clube se pronunciou, declarando que o atacante destaque do grupo, não deixará o time. Depois de receber o prêmio da temporada da Ligue 1, numa cerimônia em Paris, o jovem de 20 anos deixou a entender que estava pronto para seguir em frente.

Frases como "Eu sinto que é hora de eu ter mais responsabilidade" “Talvez aqui em Paris, eu ficaria feliz, ou talvez em outro lugar então.'' "Estou em um ponto de virada na minha carreira", foram ditas pelo jogador.

Rumores de grandes clubes europeus, como: Real Madrid e Barcelona, entre outros, teriam interesse em Mbappé. Mas na tarde desta segunda-feira (20) pelo twitter oficial dos campeões franceses, as especulações foram anuladas. Confirmando a permanência do jogador.

20 anos, sete títulos

Com apenas 20 anos, ele parece estar no caminho certo para se tornar um dos maiores jogadores de sua geração. Em três anos de carreira profissional, já conquistou sete títulos, sendo uma Copa do Mundo e três Ligue 1 consecutivas - duas pelo PSG e uma pelo Monaco. Algumas reportagens na França, sugeriram que Mbappé estaria interessado em se mudar para um campeonato mais desafiador e ganhar uma Liga dos Campeões mais rápido.

Bolada

Avaliado em 180 milhões de euros (R$ 850 milhões), o atacante ainda tem tempo para continuar mostrando seu talento. Não há dúvidas que gigantes europeus desembolsaria esse valor, mas o PSG não precisa do dinheiro que ganharia com a venda, então garantem a permanência do campeão do mundo.