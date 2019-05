Em jogo de viradas, Lazio empata com Bologna no fechamento da rodada italiana

Encerrando a 37ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano, Lazio e Bologna ficaram no empate de 3 a 3. A partida não era de vital importância para o clube da capital romana, que venceu a Copa da Itália e garantiu vaga na próxima edição da UEFA Europa League. Do outro lado, o visitante precisava pelo menos de um empate para garantir de vez a permanência na elite do Calcio.

Atenção para as viradas!

Vinda da ressaca do título da Copa da Itália, a Lazio foi pra cima e abriu o placar logo aos treze minutos, com o argentino Joaquin Correa, após bela assistência do brasileiro Lucas Leiva. Apesar do gol ter sido marcado cedo, o Bologna foi pra cima e conseguiu a virada no segundo tempo aos 50'. Andrea Poli, que recebeu de Palacio pela esquerda, avançou em direção à linha de fundo e bateu com categoria. Menos de um minuto depois, o camisa 24 novamente ajeitou para o centroavante italiano Mattia Destro, que empurrou a bola para as redes do time mandante.

Todavia, ainda havia tempo para mais gols na partida. Aos 59', Immobile fez o pivô na área e tocou para o zagueiro Bastos, que acertou um lindo chute no ângulo direito do Skorupski. Seis minutos depois, Pulgar bateu escanteio pela esquerda e Destro subiu para cabecear. A bola desviou na zaga e na sobra, o atacante tocou para Orsolini anotar o terceiro do Bologna. Entretanto, a Lazio voltou a empatar aos 80' com um golaço de falta de Milinkovic-Savic, que acertou o ângulo esquerdo do goleiro adversário.

Como fica?

Com este empate, a Lazio ficou estacionada na oitava colocação, com 59 pontos e na última rodada do Campeonato Italiano, o time visita o Torino, no domingo, às 10h. Já o Bologna, precisava apenas do empate para afastar matematicamente as chances de ser rebaixado, foi aos 41 pontos, ficando na 12ª posição, encerrando sua participação no Calcio no mesmo dia, às 15h30, em casa, contra o Napoli.