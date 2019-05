Barcelona encerra La Liga como protagonista nas estatísticas e Messi líder absoluto

Ernesto Valverde soube liderar bem sua equipe durante essa temporada da La Liga, e o Barcelona além de ser campeão espanhol com 87 pontos, possui grandes vantagens nos números, estatisticamente falando. O craque Lionel Messi é líder em diferentes categorias individuais.

Em termos de posse de bola, a média foi de 64,79% por jogo para o blaugrana — foi a equipe que mais passou e completou o maior número de passes, 22.337 vezes. Quatro dos cinco primeiros jogadores da competição com mais passes são do Barça: Rakitic, Sergio Busquets, Piqué e Jordi Alba. Juntamente com Huesca e Real Sociedad, os catalães possuem o time que mais tem utilizado jogadores. Em 38 partidas, Valverde utilizou um total de 30 nomes.

Diferença Histórica

Nesta campanha, os homens de Valverde afirmaram a sua superioridade sobre os seus principais adversários, deixando o Real Madrid a 19 pontos, a maior diferença entre as duas equipes na competição. O Barça também é o primeiro clube na história da Liga a conquistar dois títulos consecutivos com uma diferença de mais de 10 pontos em relação à equipe que terminou em segundo luga, no caso o Atlético de Madrid: 14 pontos em 2017-18 e 11 em 2018-19.

Messi, "GOAT"

Nas categorias individuais, Lionel Messi é o artilheiro da competição com 36 gols. Foram no total 13 assistências do argentino. 92 chances criadas, 171 chutes, 87 tentativas de balançar as redes. Total de 18 pontos conquistados graças aos seus tentos. E 1.587 passes dentro da área do adversário. Garantiu também o sexto Pichichi de sua jornada, terceiro consecutivo. O camisa 10 se tornou o jogador que mais venceu o prêmio da La Liga, total de dez vezes, ultrapassou Iniesta que possui nove.