Lisandro Martínez é mais um argentino contratado pelo Ajax

Preparando sua equipe para a próxima temporada, o Ajax chegou em um acordo com Lisandro Martínez, que atuou no Defensa y Justicia, da Argentina, na última época. Para contratar o zagueiro, os holandeses desembolsaram sete milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões). Mais um argentino para o elenco do time holandês.

Martínez, 19 anos, fez sua estreia na seleção argentina em um jogo amistoso contra a Venezuela, em 22 de março deste ano. O zagueiro foi destaque pelo time de Buenos Aires, que terminou o Campeonato Argentino em segundo lugar. O contrato assinado é de 4 anos, com início em 1 de julho de 2019.

Diretor do Ajax, Marc Overmars falou sobre o argentino, apresentando as características do defensor latino:

“Martínez é um jogador de perna esquerda que pode lidar com múltiplas posições nas costas. Ele é um defensor que quer jogar futebol à frente. Ele traz uma certa mentalidade que podemos usar bem aqui, comparável ao que seu compatriota Nico Tagliafico mostra aqui. E Lisandro ainda é jovem, por isso esperamos que ele se desenvolva ainda mais para um jogador ainda melhor nos próximos anos."

Atualmente, há dois argentinos no Ajax: Lisandro Magallán, que chegou em janeiro de 2019 já participou de cinco partidas e Nico Tagliafico, lateral esquerda com 61 jogos e 8 gols, é peça importante no elenco holandês.