Por questões políticas, Mkhitaryan fica fora da final da Europa League

O Arsenal divulgou nesta terça-feira (21), que não ira levar o meia armênio Henrikh Mkhitaryan para a final da Europa League contra o Chelsea, que será realizada em Bakhu no Azerbaijão.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea."



