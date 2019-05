Na ida do Relegation, Stuttgart e Union Berlin fazem jogo aberto e empatam na Suábia

Tendo vencido os dois últimos jogos em casa e sem sofrer gols, o Stuttgart foi para cima do Union Berlin na partida de ida do playoff de rebaixamento. Porém, a astúcia do time fundado na Alemanha Oriental — e terceiro da 2.Bundesliga — foi importante para correr atrás do placar duas vezes e empatar na Mercedes-Benz Arena, na região da Suábia, por 2 a 2 em jogo franco e cheio de tensão.

Stuttgart marca, Union corre atrás...

Como muitos imaginavam, o Stuttgart foi para cima dos visitantes logo no começo de jogo. Tanto que Donis exigiu bela defesa de Gikiewicz em cabeceio. Em seguida, González também assustou em arremate de longe. A superioridade era visível. Mas só aos 41 minutos, Donis fez ótima jogada em contragolpe, driblou dois adversário e só rolou para Christian Gentner empurrar às redes de carrinho. A alegria durou pouco, pois Andersson tocou para Abdullahi, que driblou Insua e chutou para o gol, empatando 87 segundos depois.

Na volta do intervalo, sabendo da validade do critério de "gol fora de casa", Nico Willing, treinador interino do VfB, colocou o experiente Mario Gomez para o recomeço. E deu retorno rápido. Aos 33 anos de idade, "Super Mario" avançou em contra-ataque e perto do gol chutou. A bola desviou em Gikiewicz e morreu no fundo das redes: 2 a 1 para os mandantes. Sem se acovardar, a equipe da capital alemã continuou atacando quando com a bola. O jogo estava aberto e aos 68', Friedrich testou firme rente à trave após cruzamento de Trimmel e pôs a igualde novamente no placar: 2 a 2. No mais, Zieler, do Stuttgart, chegou a fazer dois milagres, evitando a virada berlinense.

E agora?

O empate em 2 a 2 é ótimo para o Union Berlin, que agora pode empatar em casa por 0 a 0 ou 1 a 1 que garante vaga na primeira divisão 2019-20. Dessa forma, o time berlinense pode se tornar a 56ª equipe a disputar a Bundesliga — o que seria um fato inédito para o UB. Em contrapartida, o Stuttgart pode se agarrar ao fato de que apenas em duas ocasiões desde a criação da repescagem o clube da segunda divisão conseguiu o acesso em cima do de primeira.

Na próxima segunda-feira (27), às 15h30, as equipes voltam a medir força, agora em definitivo, na capital da Alemanha, Berlim.