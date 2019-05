Histórico! Atalanta vence Sassuolo e garante vaga para sua primeira Champions

Dia de festa na cidade de Bérgamo! A Atalanta venceu de virada o Sassuolo, por 3 a 1, neste domingo (26), no Estádio Mapei. Os gols foram marcados por Duván Zapata, Papu Gómez e Pasalic. Já Berardi descontou para os visitantes.

A La Dea terminou o Campeonato Italiano em terceiro lugar, com 69 pontos. Dessa forma, carimbou sua primeira vaga na Champions League e tendo a sua melhor campanha no torneio nacional. Por sua vez, a equipe neroverdi ficou em 11 lugar, com 43.

Primeiro tempo truncado

O duelo começou com muitas faltas. A melhor oportunidade veio aos 18 minutos e de cara a inauguração do marcador. Alfred Duncan recebeu cruzamento na área, tocou de letra e Berardi escorou para as redes. A equipe da casa tentou dá a resposta, porém, não foi eficaz. Berat Djimsiti acionou Gómez, que arriscou de fora da área, mas foi travado.

Aos 34', em cobrança de escanteio, a bola é desviada. Bourabia tentou afasta e chutou em cima Duván Zapata, que empurrou para o fundo das redes. Quatro minutos depois, Locatelli recebeu passe em profundidade, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Duncan. O camisa 32 dominou e arremata, mas Masiello impede a virada.

Triunfo e efeito histórico dos Nerazzurri

A volta do intervalo deu o que falar. Aos 50', Magnanellise desentendeu com Roon. O jogador caiu no chão colocando as mãos no rosto e Berardi segurou e começou a balançar o meia. Enquanto, os outros levaram amarelo, o atacante ficou com o vermelho direto. Com a bola rolando, o Atalanta aproveitou que estava com um a mais e foi para o ataque. Ilicic recebeu no meio da área, bateu com a canhota e o goleiro pulou no canto para defender.

Aos 52', Ilicic arrematou no canto esquerdo. Pegolo defendeu, mas Gómez aproveitou o rebote e tocou por cima do arqueiro. Apesar da situação, o Sassuolo não se intimidou e tentou ir para o ataque. Bourabia fez lançamento, Gianmarco Ferrari cabeceou, mas a zaga tirou. Na reta final, Gómez ficou com a sobra após cobrança de escanteio. O argentino cruzou milimetricamente para Pašalić, que cabeceou no fundo das redes.