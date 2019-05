Mainz assina com jovem Jonathan Meier, ex-Bayern, até 2022

Após uma temporada morna na Bundesliga, terminando em 12ª na tabela, com quarenta e três pontos, o Mainz 05 vem se reforçando para o próximo ano. O clube anunciou nesta segunda-feira (27) a contratação do lateral-esquerdo Jonathan Meier, de 19 anos, que integrava o Bayern de Munique. O contrato é válido até 2022.

O garoto começou cedo nas categorias de base do TSV 1860 München aos 12 anos. Em 2012, foi para os times sub17 e sub19 do Bayern de Munique e defendeu o time bávaro desde então. Meier participou da conquista do Bayern II ao subir para a terceira divisão da competição, estando em 19 partidas, revezando entre o banco de reservas e os titulares, porém, lesões atrapalharam o rendimento na reta final. Também jogou três partidas na Liga da Juventude da UEFA. De acordo com o site oficial da Bundesliga, ao todo, são 63 partidas e três gols na carreira.

Além das categorias de base, o garoto também tem aparições no time principal. Ficou no banco de reservas nos jogos contra o Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf e Borussia Mönchengladbach. Também integrou os suplentes no jogo contra o Benfica na Champions League na fase de grupos em novembro, mas não foi utilizado. Mas entrou em campo contra o Paris Saint-Germain durante uma "tour" do Bayern ao substituir Arjen Robben, e também em amistosos contra a Juventus e o Manchester City.

O diretor esportivo do Mainz, Rouven Schröder, garante que a contratação caiu como uma luva na equipe, e espera que o jogador possa realizar diferentes funções e se adequar ao clube.

"Jonathan Meier foi capaz de receber uma formação excepcional durante o seu período nas academias de juniores, tanto no TSV 1860 München como no Bayern München. Ele é um jogador rápido e dinâmico; o epítome do moderno lateral esquerdo. Além disso, Jonathan é um jovem bem-humorado com a ambição de se desenvolver no nível mais alto - isso se encaixa perfeitamente em nós".

O garoto considera a oportunidade de jogar pelo clube muito importante, já que pode despontar, crescer na competição e ajudar a equipe.

“O Mainz 05 é um clube muito bom para se tornar um jovem jogador que quer chegar ao próximo nível. Eles são um clube da Bundesliga que teve sucesso em trazer jogadores jovens e desenvolvê-los passo a passo. Estou animado para vir a Mainz e vou trabalhar duro para alcançar meu objetivo de jogar na Bundesliga".