É campeão! Com show de Hazard, Chelsea goleia o Arsenal e conquista a Europa League

Em duelo londrino na final da Europa League, o Chelsea goleou o Arsenal por 4 a 1 nesta quarta-feira (29), no estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão. Os gols da partida foram marcados no segundo tempo, Giroud, Pedro e Hazard duas vezes fizeram para os Blues; Iwobi anotou para os Gunners. Com o resultado, o time de Maurizio Sarri é campeão invicto da competição, além de ser o primeiro título da carreira do treinador italiano.

A primeira descida com perigo foi do Arsenal, após tabela pelo lado direito do ataque com Özil, Maitland-Niles cruzou na área e o goleiro Kepa afastou mal, a bola sobrou para Aubameyang, que finalizou para fora. As equipes passaram um bom momento se estudando, sem criar grandes chances de gol. A segunda grande chegada da partida aconteceu apenas aos 27 minutos. O meia Xhaka arriscou de longe e a bola triscou no travessão do Chelsea.

Os Blues ameaçaram o gol do Arsenal apenas aos 33 minutos, onde Hazard tabelou com Emerson e o lateral-esquerdo chutou em gol, Petr Cech defendeu. Na reta final do primeiro tempo, o time comandado por Maurizio Sarri cresceu e chegou outra vez aos 37 minutos. Em tabela com Jorginho, Giroud recebeu livre na entrada da área e finalizou de pé esquerdo, a bola tinha direção, mas Cech fez uma grande defesa evitando o primeiro gol do jogo.

O segundo tempo começou muito movimentado, logo aos três minutos, o Chelsea abriu o placar. Emerson cruzou na medida para Giroud e o atacante cabeceou no canto direito de Petr Cech. O gol sofrido deixou o Arsenal mais exposto que precisou sair para empatar a partida, mas deu espaços para Chelsea. Aos 14 minutos, Hazard achou Pedro quase na marca do pênalti, que finalizou no canto esquerdo para fazer o segundo gol dos Blues.

Após sofrer o segundo gol, o time de Unai Emery se perdeu em campo. Maitland-Niles derrubou Giroud dentro da área aos 18 minutos, pênalti que Hazard cobrou e marcou o terceiro gol do Chelsea.

No segundo tempo não parou de sair, os Gunners responderam aos 24 minutos com Iwobi, que pegou o rebote dentro da área e soltou uma bomba, sem chances para o goleiro Kepa. Não parou por aí. dois minutos após sofrer o gol, o Chelsea conseguiu ampliar o placar para 4 a 1. Hazard tocou para Giroud, que devolveu para Hazard na marca do pênalti, o belga empurrou a bola para o fundo gol para fazer seu segundo no jogo.

Aos 34 minutos, Willian entrou na área e finalizou cruzado, Petr Cech evitou o quinto gol dos azuis. Um minuto depois, Hazard achou Azpilicueta dentro da área, o lateral chutou cruzado e quase marcou. Aos 39 minutos, Willock recebeu de Iwobi dentro da área e chutou colocado, perdendo uma grande chance de diminuir o prejuízo. No final, o placar terminou 4 a 1 para o Chelsea, que conquistou a sua segunda Europa League.

Com o título do Chelsea, a Inglaterra agora tem nove títulos de Europa League, se igualando a Itália na segunda colocação. A Espanha tem 11 títulos no total.