Em clássico londrino, Chelsea e Arsenal decidem final da Europa League

Em duelo inglês na final da Uefa Europa League, Chelsea e Arsenal se enfrentam na tarde desta quarta-feira (29) às 16h, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijáo. O confronto marca duas campanhas sólidas das equipes, que chegam dividindo o favoritismo nessa decisão.

Do lado dos gunners, a lamentação por não contar com o meia armênio Henrikh Mkhitaryan, por questões políticas, é grande mas a jornada no torneio é o que motiva os jogadores. Na fase de grupos, tomou apenas dois gols em seis jogos, confirmando a primeira colocação com maestria.

Na segunda fase, enfrentou o Bate Borisov tomando um susto no primeiro jogo, sendo derrotado por 1 a 0. Mas tratando logo de decidir no jogo da volta com o placar de 3 a 0. Nas oitavas, enfrentou o Rennes, da França, e passou de fase graças a um gol que fez no jogo de ida, na casa do adversário, na derrota por 3 a 1. Na volta, fez 3 a 0 e passou de fase.

Nas quartas, não tomou conhecimento do Napoli, da Itália ganhou os dois jogos, passando para a semifinal para enfrentar o Valencia, da Espanha. E mais uma vez, o Arsenal apresentou o seu bom futebol e despachou o adversário, vencendo os dois jogos e carimbando o passaporte para a finalíssima.

Blues motivado em busca do título

Do lado azul da final, o Chelsea se destacou na Europa League com uma campanha parecida com a do seu rival. Tomou um gol a mais do que os gunners na fase de grupos mas nada que impedisse o primeiro lugar no grupo L. Na segunda fase, eliminou o Malmo, da Suécia, vencendo os dois jogos. Nas oitavas, goleou o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, no jogo de ida por 3 a 0 e, também, no jogo da volta, vencendo por 5 a 0.

Nas quartas de final, o Chelsea pegou o Slavia Praga, da República Tcheca e confirmou o favoritismo. Na semifinal, um susto. Placares iguais nos dois jogos contra o Eintracht Frankfurt, levando a decisão para os pênaltis, onde os blues foram melhores nas batidas e garantiram a classificação para a decisão.

O jogo do "adeus" para os dois lados

A partida já possui todos os requisitos de decisão por serem times do mesmo país e também da mesma parte geográfica. Porém, em clima de despedida, dois jogadores esperam vencer a Europa League para marcar história nos clubes.

Do lado do Arsenal, Peter Cech, ídolo também do Chelsea, declarou que, aos 37 anos, vai pendurar suas luvas e chuteiras. O goleiro que atuou pelos blues durante 11 anos, marcando uma era e seu destaque com um dos melhores goleiros da história do futebol, vai disputar sua última partida logo mais.

Do outro lado, ao que tudo indica, o camisa dez, Eden Hazard, fará seu último jogo pelo Chelsea. Os rumores de que o jogador irá se transferir para o Real Madrid na próxima janela só aumentam. Existe uma notícia até de que o atacante já tem uma data para se apresentar ao time merengue.

Já ficou claro que de que essa final será "on fire" e você não pode perder. Será um jogo que vai marcar história nos dois lados. Resta saber quem vai levantar a taça e marcar seu nome no clube.