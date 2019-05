Novo treinador! Dieter Hecking tem a missão de recolocar o Hamburgo na Bundesliga

Apesar de ser um dos clubes mais tradicionais da história da Bundesliga, seis vezes campeão, além de pertencer a exclusiva lista de times alemães a levantar a taça da Champions League, o Hamburgo vive fase complicada. Após cair para a segunda divisão na temporada 2017-18, o time não conseguiu a classificação necessária para embarcar de volta para a elite e agora permanece pelo segundo ano consecutivo na 2.Bundesliga.

Visando mudar esta situação, o clube anunciou nesta quarta-feira (29) a contratação do novo técnico que assumirá por um ano, Dieter Hecking, ex-Borussia Mönchengladbach, que terá a grande missão de retornar à primeira divisão nacional.

Tradicional e experiente

É assim que o clube definiu o treinador ao anunciar no site oficial. Com oito times no currículo, Dieter coleciona também duas taças. Em números, o comandante tem 419 jogos na elite e 136 jogos da 2. Bundesliga. Começou a carreira no SC Verl, em 2000, na quarta divisão alemã. Após um ano, conseguiu levar o VfB Lübeck para a 2.Bundesliga. Em 2004, mudou-se para o Alemannia Aachen, onde também conseguiu o feito de elevar o time para a segundona. De 2006 até 2009, dirigiu o Hannover 96, onde garantiu a permanência na elite após meses em perigo de cair.

O próximo desafio foi o Nuremberg, onde permaneceu quatro temporadas e também teve bons resultados. Em 2013, o Wolfsburg contratou-o como técnico. Nesta experiência, saiu com dois troféus: campeão da DFB Pokal e Supercopa da Alemanha, além de garantir o segundo lugar na competição. Em 2016, seu último time até então, dirigiu o Borussia Mönchengladbach por dois anos e meio.

O candidato ideal

O diretor de esporte do Hamburgo, Jonas Boldt, mostrou-se satisfeito com o novo líder da equipe na próxima temporada. Também garantiu em entrevista que o contrato de Dieter pode ser renovado se houver sucesso na trajetória.

"Ele é um técnico experiente, prioriza a consistência e a compostura, é testado em batalhas e atende a todos os itens da nossa lista de desejos. Estou convencido de que o HSV precisa de um técnico experiente e equilibrado, e estou muito feliz por termos conseguido fazer com que Dieter assumisse esse cargo. Trabalharemos juntos para enfrentar as tarefas futuras e as metas que estabelecemos."

Palavras do comandante

Em entrevista publicada para o site oficial do Hamburgo, Dieter falou sobre a sua relação com o clube e as grandes expectativas.

"Eu tenho acompanhado esse clube desde que eu era um garoto. Eu era um grande fã de Kevin Keegan durante seu tempo. Isso sempre me atraiu para o clube. O HSV também é muito importante dentro da minha própria família. Meu filho é um fã obstinado. Agora, sou o treinador principal deste clube que está passando por um momento difícil, mas ainda é um bom clube. Meu foco principal é acalmar as coisas um pouco e trazer de volta o sucesso em campo."

Mesmo com a situação atual, o técnico diz estar ansioso e que pretende colocar todo o esforço necessário para trazer o time de volta à elite.

"Algo tem que saltar para mim se eu quiser fazer alguma coisa. Eu sou treinador da Bundesliga há catorze anos. Agora conheço todos os motivos, todos os kits e como chegar a todos os estádios da liga. Posteriormente, eu me perguntei: o que eu quero. Eu não pensava em ir ao exterior, da mesma forma que assumir um papel diferente, como um diretor esportivo. No final, o trabalho do HSV e seus ambiciosos objetivos tornaram-se um papel atraente a assumir. Como resultado, aqui estou eu."

Dieter não deixou de reforçar a importância de treinar o HSV na Segundona.

"Isso não tem nada a ver com a divisão em que a equipe está jogando, na verdade, pelo contrário. Estou ansioso para treinar na 2.Bundesliga. Para mim, isso é exatamente o que eu preciso agora: essa sensação empolgante de trabalhar uma equipe de volta ao ranking e ser capaz de moldar algo desde o primeiro dia. Esse apelo me trouxe aqui para Hamburgo. Muitas pessoas disseram: Por que ele está fazendo isso? Eu não me importo com o que as pessoas dizem, estou ansioso para este desafio."

A temporada 19/20 da 2.Bundesliga começa no dia 26 de julho, mas o técnico ainda possui muito trabalho pela frente com treinos, preparações e táticas a serem estudadas. O clube também passa por reformulações no elenco e prepara para contratar novas peças. A tabela do campeonato será divulgada no dia 28 de junho.