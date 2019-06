Edimilson Fernandes, ex-West Ham, é o novo reforço do Mainz 05

O Mainz 05 busca reforçar a equipe para a próxima temporada. Após assinar com Jonathan Meier, ex-Bayern, até 2022, o clube alemão anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação do meia luso-suíço Edimilson Fernandes, que defendeu o West Ham, da Premier League, com contrato válido até 2023.

O jovem começou a carreira no time suíço FC Sion. Depois, foi para o West Ham, onde ganhou destaque. Em 2018, foi emprestado a Fiorentina, disputando 33 jogos e marcando dois gols, tendo duas assistências pelo clube. Na última temporada, retornou ao clube inglês de origem, permanecendo até então. O meia também atuou na seleção da Suíça, atuando em oito jogos.

O diretor de esportes do Mainz, Rouven Schröder, rasgou elogios para o desempenho do atleta durante a passagem por ambos os times e garante estar ansioso para vê-lo atuando na equipe.

"Edimilson Fernandes é um jogador com um forte histórico no futebol, que é forte no ataque e na defesa - algo que ele provou no mais alto nível tanto na Premier League quanto na Serie A. Sua capacidade atlética, positiva visão e idade fazem dele um ótimo ajuste para o meio-campo central. Ele ainda é capaz de se desenvolver ainda mais para alcançar todo o seu potencial."

O jogador também mostrou-se satisfeito com a nova jornada em um campeonato que ainda não conhece.

"O Mainz 05 trabalha muito seriamente e é bem conhecido por desenvolver jovens talentos e dar a eles a chance de melhorar. Vou trabalhar duro para fazer o mesmo. Estou animado com o desafio de jogar na Bundesliga e jogar na frente.".

Ao todo, são quatro contratações realizadas pelo time vermelho. Também estão inclusos no pacote Omer Hanin, do Hapoel Hadera, Dong-Won Ji, ex-Augsburg e Jonathan Meier, do jovem time do Bayern de Munique. A Bundesliga tem início em agosto, mas a divulgação da tabela será em 28 de junho.