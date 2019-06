Holanda conta com falhas da Inglaterra na prorrogação e vai à decisão da Nations League

Em duelo válido pela semifinal da Nations League, a Holanda derrotou a Inglaterra nesta quinta-feira (06), de virada por 3 a 1, no estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães. Os gols da partida foram marcados por De Ligt, Walker (contra) e Promes para os holandeses; e Rashford para os ingleses.

O primeiro tempo não teve grandes oportunidades, apenas aos 29 minutos, De Ligt vacilou e derrubou Rashford dentro da área, pênalti que o mesmo cobrou e converteu. A Laranja Mecânica teve a chance do empate nos acréscimos. Aos 48, após cobrança de escanteio, De Ligt subiu mais que toda a defesa da Inglaterra e quase marcou o primeiro gol dos holandeses.

A segunda etapa foi muito movimentada. Logo aos oito minutos, após cruzamento na área, Sancho subiu livre de marcação para cabecear, mas o jovem atacante inglês finalizou sem força e Cillessen defendeu. Um minuto depois, Walker vacilou e entregou a bola no pé de Depay, que finalizou com força, mas Pickford defendeu, no rebote, o mesmo Depay errou o chute.

Após pressionar, o time comandado por Ronald Koeman chegou ao empate. Aos 27 minutos, Depay levantou na área e De Ligt subiu no terceiro andar para finalizar de cabeça. Nos minutos finais, o as duas equipes tiveram a chance do gol da vitória. Aos 44, Kane finalizou da entrada da área e a bola passou perto do gol holandês. Aos 48, Maguire vacilou e entregou a bola para Bergwijn, que achou Depay dentro da área e o camisa 10 errou o alvo.

Prorrogação

Logo no início da prorrogação, a Holanda virou o jogo. Stones vacilou e a bola sobrou para Depay, que finalizou e obrigou Pickford a fazer um milagre, no rebote, Walker dividiu com Promes e a bola morreu no fundo do gol. O jogo ficou pegado, as duas seleções não conseguiram ter grandes chances. Aos oito minutos do segundo tempo da prorrogação, Barkley errou e entregou para Depay, que entrou na área e achou Promes, o camisa 11 marcou o terceiro e o gol da classificação da Holanda para a final da competição.

As duas equipes entram em campo próximo domingo (09), a Inglaterra encara a Suíça, às 10h, no estádio Dom Afonso Henriques, jogo válido pelo 3° lugar. A Holanda joga a final, contra Portugal, às 15h45, no Estádio do Dragão, em Porto.