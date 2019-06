Primeiro reforço! Manchester United anuncia a contratação de Daniel James, ex-Swansea City

O Manchester United anunciou seu primeiro reforço para a temporada 19/20. Trata-se do meia-esquerda galês, Daniel James, de 21 anos, que após ser aprovados nos exames médicos, foi oficializado pelos Diabos Vermelhos.

Os valores da negociação não foram divulgados pelos dois clubes, mas a imprensa inglesa afirma que foi £15 milhões (RS: 73,8 milhões), mais £3 milhões em bonificações.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course.