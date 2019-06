 Roberto Martinez vibra com a vitória da Bélgica sobre Cazaquistão: "Tudo funcionou"

A Bélgica garantiu a vitória por 3 a 0 contra o Cazaquistão, neste sábado (8). A partida foi válida pelas Eliminatórias UEFA Euro 2020. Com gols de De Bruyne, Castagne e Lukaku, Roberto Martinez garantiu sua 27ª vitória desde que assumiu a seleção belga. O catalão se mostrou satisfeito após o apito final.

"O início da partida e os primeiros 20 minutos foram muito sérios, porque se perdermos esse começo, ele pode se tornar um jogo de armadilhas. Tudo funcionou bem, conseguimos penetrar e depois perdemos o fio por 20 minutos antes de voltar no segundo tempo com o mesmo espírito. Devemos enfatizar a seriedade e concentração do grupo. O desempenho do Cazaquistão contra a Escócia foi muito forte, mas eles não foram autorizados a fazer o que tinham em mente".

Em relação ao desempenho de Castagne, ele comentou: "Castagne já tinha sido muito bom no passado e aqui ele confirmou. Ele fez o que eu pedi a ele. Seu trabalho exige muito esforço, mas ele se saiu muito bem.

Na terça-feira (11), os Red Devils enfrentam a Escócia. A Bélgica é líder do Grupo I, com nove pontos. O lanterna do grupo é San Marino, que ainda não marcou ponto. Além desses times, fazem parte do grupo: Rússia e Chipre.