Caso Sancho seja negociado o Borussia Dortmund sentirá falta?

Jadon Sancho foi a maior revelação da temporada. Começando a temporada no banco, o inglês de 19 anos foi um dos mais presentes em campo, com 2.967 minutos. Com 13 gols e 19 passes para gol, sendo 14 delas na Bundesliga, foi o líder de assistências da competição. Isso fez com que o valor de mercado do jogador disparasse e atingisse os 100 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt, se tornando o jogador mais valioso da história da liga alemã, ultrapassando Robert Lewandowski.

Apesar de ter renovado em outubro seu contrato até 2022, a apreensão dos ventos mudarem em Dortmund e Sancho sair de repente é grande. Até porque a principal escolha de reserva, Christian Pulisic, não continuará na Alemanha e jogara no Chelsea a partir da próxima temporada. Por isso, o clube já anunciou a compra de Thorgan Hazard, do Borussia Mönchengladbach e Julian Brandt, do Bayern Leverkusen.

Os números dos recém-contratados

Thorgan Hazard estava a quatro anos no Borussia Mönchengladbach e chega para preencher o lugar de Pulisic. Na temporada passada, foram 13 gols e 12 assistências. Julian Brandt também possui bons números no Bayern Leverkusen, anotando 10 gols e 17 assistências.

Apesar dos dois jogarem bem, não costumam a jogar na mesma posição de Sancho. Enquanto os dois recém-chegados jogam mais pelo lado esquerdo, Jadon aparece mais do lado direito. Além disso, Brandt joga mais no meio de campo do que como um ponta, como Sancho e Hazard. Por isso, se ele saísse nesse momento, o Borussia poderia sentir sim a falta do jogador.

O time tem que se preparar para uma eventual saída do jogador. Talvez não para essa temporada, mas pensando em um futuro. Pode ser que nem precise gastar com jogadores e aproveitar o time de base. O importante, nesse momento, é aproveitar Sancho enquanto puder e testar novos jogadores na posição.