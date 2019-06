Em duelo truncado, Inglaterra derrota Suíça nos pênaltis e fica em terceiro na Ligas das Nações

Foi sofrido! Neste domingo (9), a Inglaterra conquistou o terceiro lugar na Liga das Nações. Após o empate sem gols no tempo normal, os ingleses venceram a Suíça, por 6 a 5, nos pênaltis, no Estádio D. Afonso Henriques, em Portugal.

Em disputa equilibrada, o goleiro Pickford fez a defesa da sexta cobrança dos suíços, em chute de Drmic.

Início de sono

A Squadra Nazionale (como é conhecida a Suíça), não esperou muito para assustar o gol inglês. Sem deixar o cronômetro sair do zero, Shaqiri acionou Kevin Mbabu, que arrematou de fora da área, mas a bola acabou indo para fora fora. Aos 10', Fabian Schär enfiou para Freuler. O meia finalizou e Pickford defendeu pelo alto. Os Lions tentaram reagir com Sterling. O camisa 10 recebeu de Harry Kane e bateu com a canhota, mas Sommer segurou.

Aos 34', Alexander-Arnold cruzou na direita e Dele Alli cabeceou para fora. Na reta final, a Suíça conseguiu um bom lançamento com Xhaka. Haris Seferovic bate com a canhota, mas a bola explodiu na marcação.

Truncado e pouco produtivo

O duelo permaneceu equilibrado no segundo tempo.Aos 55', Shaqiri tocou para Xhaka, que resolveu arriscar de fora da área. Sem dificuldades, Pickford segurou no centro da baliza. Com o passar do tempo, a partida ficou marcadas pelas faltas. Em um dos raros momentos, a Inglaterra chegou ao campo de ataque. Alexander-Arnold alçou na área, Sterling cabeceou para fora.

Prorrogação + pênaltis

Diferente no tempo regulamentar, os ingleses foram superiores na prorrogação. Aos 94', Alexander-Arnold encontrou Sterling na pequena área. O atacante desviou de cabeça e mandou para fora. Dois minutos depois, Lingard alçou e o camisa 10 finalizou no ângulo, mas Sommer foi lá buscar. O jogador voltou a aparecer nos minutos finais, quando arriscou de fora da área e a bola foi morrer na trave.

Nos pênaltis, ambas as seleções cobraram bem. Maguire, Barkley, Sancho, Sterling, Pickford e Dier marcaram para a Inglaterra. Do lado da Suíça: Zuber, Xhaka, Akanji, Mbabu, Schär. Contudo, Pickford resolveu acabar com a brincadeira e defendeu de Drmic.