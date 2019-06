Azuis Reais se reforçando! Ex-Everton, Jonjoe Kenny é o novo reforço do Schalke 04

Após terminar o campeonato em 14ª lugar na tabela da Bundesliga, tomar uma goleada do Manchester City nas oitavas da Champions League e ser eliminado pelo Werder Bremen na DFB Pokal, o Schalke 04 quer fazer diferente e vai em busca de uma boa temporada 2019-20. Após anunciar David Wagner como novo treinador, o clube azul agora mostra mais um reforço. Jonjoe Kenny, lateral-direito que defendeu o Everton, integra o elenco durante a nova etapa do time por empréstimo. Ele permanece com os ingleses até 2022.

O jovem de 22 anos mostrou-se animado com a oportunidade de jogar em um campeonato diferente, onde terá a chance de mostrar todo o potencial.

"É uma grande chance para mim, vir para um novo país e mostrar minhas habilidades, especialmente em um grande clube como o Schalke. É um clube com uma longa história e fãs fantásticos. Estou feliz por estar aqui e mal posso esperar para começar a trabalhar com a equipe."

Kenny começou a jogar nas categorias de base do Everton, além de integrar a time sub-21 da Inglaterra, com 14 jogos. Entre 2015 e 2016, defendeu times ingleses de outras divisões como o Wigan Athletic e o Oxford United. Em seu currículo também consta o título do Sub-17 para o país em 2014. Fez sua estreia na elite do campeonato no banco contra o Norwich City, e acabou sendo utilizado como o reserva para Coleman. Na Premier League, conta com 31 aparições. No momento, o defensor está com a equipe inglesa para a Euro Sub-21.

Nas redes sociais, o time divulgou de maneira divertida o empréstimo do jogador para a próxima temporada. O clube fez uma charada ao utilizar a imagem do personagem Kenny, do desenho South Park, que leva o mesmo nome, com os olhos do jovem. Confira a animação abaixo.

O diretor desportivo, Jochen Schneider, mostrou-se feliz com a conquista para o próximo ano, além de garantir que o esforço valerá a pena para o torcedor azul.

"Estamos muito contentes por termos conseguido colocar Jonjoe Kenny no FC Schalke 04. Com esta contratação, enchemos o buraco na lateral direita e completamos um dos nossos objetivos do verão. Meus agradecimentos vão para o diretor técnico Michael Reschke, a equipe de scouting e nosso treinador David Wagner, que conhece Jonjoe da Premier League."

Além de Jonjoe Kenny e do técnico David Wagner, o Schalke também anunciou Bernard Tekpetey, do Paderborn; Pablo Insua e Fabian Reese retornam de empréstimos.

Confira o vídeo de apresentação de Kenny: