Chocolate na Mongúcia! Alemanha massacra Estônia pelas Eliminatórias da Euro 2022

Casa do Mainz 05, a Opel Arena, localizada na região da Mongúcia, foi o palco do show! A Alemanha simplesmente passou o trator contra a frágil Estônia, pela terceira rodada do Grupo C das Eliminatórias da Euro 2022. Sem tomar nenhum grande susto durante todo o tempo, a seleção treinada interinamente por Marcus Sorg — já que Joachim Löw está com problemas de saúde — abriu 5 a 0 antes do intervalo. Na segunda etapa ainda coube mais três gols, fechando o placar em incrível 8 a 0.

Massacre

Na primeira etapa, em um jogo praticamente "ataque contra defesa", a Mannschaft fez abriu o placar com Marco Reus logo aos 10 minutos. Em seguida, aos 17', Sege Gnabry ampliou. Três minutos mais tarde, Goretzka fez o terceiro tento alemão. Passeando em campo, Gundogan fez o quarto de pênalti, aos 26'. Antes do intervalo, aos 37', ainda deu tempo para Reus fazer o segundo dele no jogo e passar a régua do primeiro tempo.

Apenas testando o gramado da casa do Mainz 05, o goleiro estoniano Lepmets sofreu o segundo gol de Gnabry aos 62'. Para dar rodagem ao elenco Timo Werner entrou na vaga de Reus aos 66', e aos 79' guardou o dele. Antes do apito final, Leroy Sané fez o oitavo gol alemão e encerrou o marcador.

Situação do Grupo C

Com 100% de aproveitamento e nove pontos, a Alemanha é a segunda de seu grupo, atrás da Irlanda do Norte, que tem 12, mas já jogou quatro jogos. Já a Estônia é a lanterna da chave, sem nenhum ponto em três rodadas.

Na próxima rodada, a equipe alemã tem o clássico diante da Holanda, às 15h45 do dia 6 de setembro. Simultaneamente, os estonianos jogam em casa contra a Bielorússia.

1º Irlanda do Norte 12 pts 4 jogos 2º Alemanha 09 pts 3 jogos 3º Holanda 03 pts 2 jogos 4º Bielorússia 00 pts 4 jogos 5º Estônia 00 pts 3 jogos

Confira todos os oito gols da Alemanha: