Após vitória, Roberto Mancini exalta melhora da Itália: "Merecemos a vitória"

Disparada na liderança do grupo J com doze pontos, a Itália garantiu mais uma vitória na fase eliminatória da Eurocopa. Desta vez, por 2 a 1 contra a Bósnia, jogando em casa, na Juventus Stadium. Com gols de Insigne e Verratti, a equipe italiana segue firme na disputa para garantir a classificação da competição, enquanto para os bósnios, Dzeko descontou.

O técnico Roberto Mancini admitiu que houve pequenos erros na atuação da equipe, mas para ele, a vitória foi merecida.

"Nós dominamos no segundo tempo. Nós não pressionamos bem no primeiro e assumimos muitos riscos. A Itália é sempre um time de primeira linha, há momentos difíceis, mas estamos saindo deles rapidamente. As partidas são sempre difíceis. O trabalho técnico deles foi objetivamente bom, mas melhoramos e merecemos a vitória.".

Autor do gol que originou a virada dos italianos, Verratti falou sobre a dificuldade em jogar com total pressão e o peso da camisa.

"No primeiro tempo, eles nos colocaram em dificuldades com a pressão deles, mas nós não deixamos isso nos desgastar. Esse é um grupo jovem, nós precisávamos desse jogo. Você pode estar em dificuldade, mas como você reage é o que importa. É a Itália, não podemos resolver e ser feliz com quatro vitórias.".

Insigne, que inaugurou o marcador para a Azurra, comentou sobre a importância de mostrar toda a raça e força diante da Seleção.

"Não desistir está em nosso DNA. Usar esta camisa e esse número é uma grande responsabilidade, mas eu pareço estar entusiasmado com isso.".

A seleção da Itália retorna apenas em setembro, no dia 9, às 13h, contra a Armênia, pela quinta rodada das eliminatórias da Euro.