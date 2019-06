Jovic é apresentado no Real Madrid e declara: "Sou o garoto mais feliz do mundo"

O Real Madrid apresentou nesta quarta-feira (12) o seu primeiro reforço para a temporada 2019-20: Jovic. O sérvio realizou exames médicos no Hospital Universitário La Moraleja, na capital espanhola e logo em seguida e fez seu primeiro pronunciamento, em espanhol.

"Sou o garoto mais feliz do mundo. Estou muito animado e seguro de ter tomado a melhor decisão. Darei tudo para ganhar mais títulos", disse.

A torcida merengue esperou desde cedo para saudar o seu novo jogador. Ainda sem a definição do número que irá usar, o atacante trouxe na camisa a data de apresentação abaixo do escudo. Outra curiosidade é que o atacante já vestiu a camisa do Real quando era criança. O novo reforço afirmou que gostava tando do clube na infância, que quando foi presenteado por um amigo do seu pai com a camisa blanca, chegou a dormir com a roupa: "Era muito fã do Real, como todas as crianças", expressou.

Depois da tradicional apresentação no gramado, que teve a presença de cerca de 3 mil torcedores, Jovic concedeu entrevista coletiva e falou sobre as suas características e a do atual atacante da equipe, o francês Benzema.

"Benzema é um dos melhores atacantes e, quando chegou, eu tinha 11 anos. Espero aprender muito com ele. Acho que eu e Benzema somos compatíveis numa escalação. Mas quem decide é o treinador", frisou.

Com 21 anos de idade, Jovic chega do Eintratch Frankfurt por cerca de 70 milhões de euros (R$ 306 milhões), de acordo com a imprensa espanhola e assinou contrato até o final de junho de 2025.

Autor de 17 gols na Bundesliga, o atleta ficou em terceiro lugar na artilharia da competição; Ficando atrás de Lewandowski, do Bayern de Munique com 22 gols, e do espanhol Paco Alcácer, do Borussia Dortmund, que balançou as redes em 18 oportunidades. Diante dos números, Florentino Pérez definiu o que a contratação representa para o clube.

"Hoje é um daqueles dias que os madridistas sentem felicidade, porque chega um jogador, um atacante, pretendido por vários grandes clubes da Europa... Fez uma temporada magnífica, mas a torcida do Real Madrid vai pedir mais", finalizou.