Guia VAVEL Copa América 2019: Grupo C

A Copa América 2019 começa no próximo dia 14 e é disputada no Brasil. A competição contará com 12 países, divididos em três grupos, cada um com quatro seleções. Em sua 46ª edição, o torneiro terá as seleções do Catar e do Japão como convidados.

Os estádios utilizados para a competição serão: Maracanã, Mineirão, Arena do Grêmio, Arena Fonte Nova, Morumbi e Arena Corinthians. Assim, o Grupo C contará com Chile, Equador, Japão e Uruguai.

A seleção chilena é a atual bicampeã da Copa América, tendo conquistado o troféu nas edições de 2015, no Chile, e 2016, nos Estados Unidos. Estes são seus dois únicos títulos na competição.

A equipe é comandada pelo colombiano Reinaldo Rueda. E tem como nomes principais o goleiro Claudio Bravo, o meia Arturo Vidal e o atacante Alexis Sanchez.

Ao todo, foram 27 participações dos chilenos na competição. E a seleção conquistou seus dois únicos títulos no torneio nas duas últimas edições.

Assim como o Chile, o Equador também tem 27 participações na competição. No entanto, não conquistou nenhum título. Em 1997, terminou invicto na Copa América, com duas vitórias e dois empates, mas foi eliminado nos pênaltis pelo México.

Equador

Junto com a Venezuela, o Equador é a única seleção que não venceu a competição continental nenhuma vez. No entanto, o futebol equatoriano vem evoluindo e desde 2002 conseguiu se classificar para a Copa do Mundo três vezes.

A seleção tem o retorno do treinador colombiano Hernán Darío Gómez, que também tenta conquistar o torneio pela primeira vez. O destaque da equipe é o defensor Antonio Valencia, que atualmente joga pelo Manchester United.

Uma das seleções convidadas, o Japão é o principal campeão do seu continente, com quatro títulos conquistados. Na última participação na Copa da Ásia, perderam a final para o Catar, outra seleção convidada para a Copa América deste ano.

A equipe é comandada pelo treinador japonês Hajime Moriyasu. Na equipe atual, os destaques são Takumi Minamino, Maya Yoshida e Yuya Osako, que disputam importantes competições europeias.

Na primeira participação, em 1999, no Paraguai, os japoneses foram eliminados na primeira fase do torneio, com um empate e duas derrotas. O destaque foi o brasileiro naturalizado Wagner Lopes.

A seleção uruguaia é a maior campeã da Copa América, com 15 títulos, e foi a primeira campeã, em 1916. Já o último título da Celeste foi em 2011, após derrotar o Paraguai por 3 a 0. Essa edição foi disputada na Argentina.

O comandante segue sendo Oscar Tabárez, que lidera a seleção desde 2006. O destaque da equipe é o ataque, comandado por Luis Suárez e Cavani.

Das 45 edições, o Uruguai não participou apenas uma vez, em 1925. Decidiu não participar do evento na Argentina devido a problemas internos dentro de sua associação.