Reforços do Dortmund aparecem entre as 10 maiores contratações do clube

Depois de uma temporada aquém do esperado, o Borussia Dortmund protagoniza o mercado alemão, colocando seu trio de novos reforços entre as 10 maiores contratações do clube. A lista, que já contava com o nome de Nico Schülz — confirmado para esta temporada por 27 milhões de euros —, ainda estava sob resguarda de dois nomes que estariam por ser anunciados, Thogan Hazard e Julian Brandt. Juntos, os três marcam presença entre as sete primeiras colocações.

Do atual elenco, mais três nomes estão presentes: Abdou Dialllo, Mario Götze e Manuel Akanji. Confira a lista completa:

Contratações mais caras do Borussia Dortmund Jogador Temporada Valor em milhões de € 1. Andre Schürrle 16-17 30.0 2. Abdou Diallo 18-19 28.0 3. Henrikh Mkhitaryan 13-14 27.5 4. Nico Schülz 19-20 27.0 5. Márcio Amoroso 01-02 25.5 5. Thorgan Hazard 19-20 25.5 7. Andriy Yarmolenko 17-18 25.0 7. Julian Brandt 19-20 25.0 9. Mario Götze 16-17 22.0 10. Manuel Akanji 17-18 21.5

Fonte: Transfermarkt

O mal de Schürrle

De maior contratação da história do clube à dor de cabeça para os aurinegros! O carrasco do Brasil na Copa de 2014 foi anunciado pelo Borussia Dortmund no dia 22 de julho de 2016, quando marcou 8 gols em 51 jogos. Em passagem discreta por Dortmund, Schürrle conviveu com algumas lesões, o que prejudicou ainda mais seu rendimento na equipe alemã.

(Foto: Reprodução / BVB)

Segundo entrevista do atleta ao portal alemão Kicker, em agosto de 2018, a decisão de sair da Alemanha e ir para o Fulham partiu do próprio jogador em conversa com o técnico Lucien Favre e o diretor-esportivo Michael Zorc, quando chegaram em um consenso de empréstimo, dado a concorrência que havia na equipe em sua posição.

Após o rebaixamento do Fulham para a segunda divisão do futebol inglês, Schürrle já anunciou que não vai continuar na equipe londrina. O período de empréstimo iria até 2020, mas devido a não permanência de sua equipe na Premier Legue, o jogador procura novos ares para temporada 19-20.

O contrato do alemão com o Borussia Dortmund vai até 30/06/2021, no entanto não há interesse por parte dos aurinegros em aproveitar o atleta para a nova temporada. O jogador, que custou 30 milhões de euros aos cofres do clube, hoje rende um prejuízo de 15 milhões de euros, constatando-se como mal negócio da diretoria.