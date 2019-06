Bayer Leverkussen assina com Moussa Diaby, ex-PSG, até 2024

Após fazer uma boa temporada na Bundesliga, terminar em quarto lugar e garantir a classificação para a Champions League, o Bayer Leverkusen já se reforça para a próxima temporada. O clube alemão anunciou o segundo reforço nesta sexta-feira (14). Moussa Diaby, jovem francês que defendeu o PSG, assinou com o time até 30 de junho de 2024.

Com apenas 19 anos, o atleta começou na equipe parisiense, com passagens pela principal e já coleciona títulos. Tem 34 jogos e 14 vezes titular, além de contar com quatro gols e sete assistências. Coleciona também uma breve passagem pelo Crotone, por empréstimo. Diaby joga pela seleção francesa sub-20 e jogou a Copa do Mundo da categoria.

O diretor esportivo do time, Simon Rolfes, comemorou a contratação. Além disso, garantiu que o atacante agregará muita experiência e qualidade para o elenco.

"Moussa Diaby é um atacante extremamente rápido e tecnicamente forte, cujas qualidades se encaixam perfeitamente com a nossa ideia de jogo. Moussa já está muito longe com 19 anos. Ele teve 34 aparições competitivas na temporada passada, notável em um clube internacional de topo como o PSG. Ele é um dos grandes talentos franceses que encontra aqui em Leverkusen as melhores condições para se tornar um jogador de classe absoluta".

Com um novo desafio pela frente, o jogador mostrou-se ansioso pela nova experiência em uma liga que ainda não conhece.

"Estou muito curioso sobre a Alemanha, o futebol é especial aqui e os grandes estádios. E é claro que é ótimo estar na Liga dos Campeões com a Bayer 04 também".

Segundo o Kicker, a contratação custou aos cofres alemães 15 milhões de euros. O clube também já anunciou para a próxima temporada Kerem Demirbay, do Hoffenheim e Niklas Lomb e Tomasz Kucz retornaram com o fim do empréstimo.