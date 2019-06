Título inédito! Ucrânia vira sobre Coreia do Sul e conquista Copa do Mundo Sub-20 2019

Disputada na cidade de Lodz, ao oeste da capital Varsóvia, a final da Copa do Mundo Sub-20 conheceu seu campeão: a Ucrânia. Pela quarta vez consecutiva, uma seleção europeia é campeã da competição de base. Após França (2013), Sérvia (2015) e Inglaterra (2017), foram os ucranianos quem levaram o mundial de 2019, na Polônia. A conquista veio de virada, ao derrotar a Coreia do Sul, outra estreante em decisão de competições da Fifa.

Europeus melhores em campo, mas no empate

Com moral após eliminar a Itália na semifinal, a Ucrânia sofreu gol da Coreia, que despachou o Equador na fase anterior, logo no início. Aos dois minutos, o árbitro estadunidense consultou o VAR e marcou pênalti em Kim Seyun; Lee Kangin assumiu a responsabilidade e bateu: bola de um lado e goleiro de outro (0 a 1).

Já com o placar movimentado, a Ucrânia seguiu fazendo o jogo que fez durante toda a competição. Enquanto o país asiático não conseguia colocar seu ritmo acelerado. Melhor, os europeus chegaram ao empate no minuto 34. Em jogada na área, a bola sobrou para Supriaha, que dominou, girou fazendo o pivô e bateu rasteiro no canto do goleiro coreano (1 a 1).

Primeiro tempo pegado na Polônia (Foto: Reprodução / Fifa)

A consagração

Na volta do intervalo, o time ucraniano começou mais ofensivo, buscando a virada. A imposição sobre os asiáticos foi tanta que o segundo gol europeu aconteceu. Aos 53', Supriaha recebeu de Konoplia entre os zagueiro e, com faro de artilheiro, tocou cruzado na saída do arqueiro para colocar seu país à frente do placar (2 a 1).

Mais organizada e lúcida, a seleção azul conseguia blindar sua defesa. Mas, em cobrança de escanteio, Lee Jaeik cabeceou forte à queima-roupa e Lunin fez milagre embaio das traves, evitando o empate. Depois desse lance aos 69', a Ucrânia não estacionou no campo defensivo e atacava os coreanos em contragolpes.

Por sua vez, o país asiático tentou abafar o europeu, porém, em nenhum momento, encurralou os manantes do placar. Calmo no jogo, o time azul ainda fez o terceiro aos 89', com Tsitaishvili, que arrancou desde seu campo e bateu cruzado na outra área (3 a 1). Dessa forma, os jogadores do velho continente comemoraram o título.

Tsitaishvili comemorando o terceiro gol ucraniano, fechando o placar (Foto: Reprodução / Fifa)

Conquista inédita

Pela primeira na história, a Ucrânia chegou na final de uma competição da Fifa. Chegou e foi campeã, obviamente também pela primeira vez. O título ucraniano aconteceu graças a um futebol bem distribuído e treinado pelo técnico Oleksandr Petrakov. Vale lembrar que o prêmio de artilheiro da Copa do Mundo Sub-20 ficou com o norueguês Erling Haland, autor de nove gols, todos marcados na goleada histórica por 12 a 0 sobre Honduras.