Uruguai encara Equador no Mineirão para confirmar favoritismo pela Copa América

Uruguai e Equador estreiam na Copa América 2019 para fechar a primeira rodada da fase de grupos da competição entre seleções. A partida será neste domingo (16), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Mineirão, na cidade de Belo Horizonte (MG).

As equipes estão juntas de Chile e Japão, no Grupo C. Desde que chegou em território brasileiro, o Uruguai treinou na Cidade do Galo, CT do Atlético-MG, situado em Vespasiano, na região metropolitana da capital mineira. O Equador, por sua vez, fez seus últimos treinamentos na Toca da Raposa II, CT do Cruzeiro.

Em termos de campo e bola, a seleção principal do Uruguai desponta como uma das principais favoritas ao título desta edição de Copa América. Além disso, os celestes são os maiores campeões do torneio, com 15 títulos conquistados.

Uruguai

Para confirmar tal favoritismo e tentarem uma caminhada em busca de mais uma taça - já que a última foi levantada no ano de 2011 — os comandados do “histórico” Óscar Tabárez vão para campo com uma equipe bem similar àquela fez que jogou a Copa da Rússia no ano passado. Os “eternos” destaques, é claro, ficam com duas duplas e inquestionáveis titulares entre os 11 iniciais da seleção celeste: a dupla de zaga formada por Godín e Gimenez, e a poderosa dupla de ataque composta por Suárez e Cavani.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO URUGUAI: Muslera, Cáceres, Gimenez, Godin e Laxalt; Bentancur, Nandez, Vecino e Lodeiro; Suarez e Cavani.

Equador

Já o Equador é um dos dois únicos países sul-americanos que nunca conquistaram a Copa América, junto com a Venezuela. Os jogadores mais conhecidos do elenco convocado por Hernan Darío Gomez têm o sobrenome “Valencia”. O primeiro é Antonio Valencia, famoso por ter jogado muitos anos no Manchester United; hoje, porém, está sem clube. O outro é Enner Valencia, atualmente no Tigres, tradicional clube do México. No mais, Darío Gomez deve formar um time bastante defensivo contra os uruguaios e optar por um esquema com quatro defensores e três volantes mais recuados.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EUQUADOR: Dominguez; Quintero (Velasco), Achiller, Arboleda e Beder Caicedo; Gruezo, Orejuela, Mendez, Antonio Valência e Preciado; Enner Valência.

As delegações devem chegar no estádio cerca de três horas antes do início da partida, marcada para começar às 19 horas. As bandeiras dos dois países já foram estendidas no Mineirão, que já está a caráter para o jogo.