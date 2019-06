Em má fase, Paraguai encara Catar no Marcanã pelo Grupo B da Copa América

No terceiro dia da Copa América 2019, Paraguai e Catar encerram a primeira rodada do Grupo B do torneio. A partida acontecerá neste domingo (16), às 16h, no Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro. Esta será a estreia do Catar na competição sul-americana e também a primeira partida no histórico estádio que sediará a final da edição deste ano.

O Paraguai entrará em campo com a pressão de ter vencido apenas um jogo dos últimos oito que disputou justamente o mais recente contra a Guatemala realizado no último domingo (9), 2 a 0 para a Albirroja. O Catar, que fará sua estreia na Copa América vem de ótimos resultados, com destaque para o título da Copa da Ásia conquistado no começo do ano, campanha de sete jogos, sete vitórias e apenas um gol sofrido. No último teste antes da Copa perdeu para o Brasil, 2 a 0.

O desafio da nova geração paraguaia

A Seleção Paraguaia terá uma grande missão nesta Copa América, a de apagar as últimas campanhas continentais, principalmente nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 e 2018, nas quais não se classificou. O país que escolheu a Escola de Educação Física do Exército, na URCA, fator que dificultou o trabalho da imprensa no local, tem apenas duas dúvidas na escalação.

A primeira será o lateral esquerdo escolhido, a vaga fica entre Iván Torres (do Olímpia do Paraguai) e Junior Alonso (Boca Juniors da Argentina). A segunda dúvida está no ataque titular e Eduardo Berrizo terá que se decidir entre Óscar Romero (Shanghai Shenhua da China) e Cecílio Domínguez (Independiente da Argentina). Em coletiva Romero falou da importância do torneio para o Paraguai.

"Este torneio vai ser uma prova fundamental para ele (Eduardo Berizzo) tirar suas conclusões. Queremos que o grupo vá se consolidando, mas o principal é chegar da melhor maneira nas eliminatórias".

A única certeza do treinador argentino é o zagueiro palmeirense Gustavo Gómez não poderá jogar devido à suspensão automática que precisa cumprir suspensão pela expulsão no último jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A provável escalação deve contar com:

Gatito Fernández; Juan Escobar, Fabián Balbuena, Bruno Valdez e Iván Torres (Junior Alonso); Rodrigo Rojas, Matias Rojas e Miguel Almirón; Derlis González, Óscar Cardozo e Óscar Romero (Cecilio Domínguez).

Estreante está embalada

O Catar fará sua estreia em Copa América no primeiro duelo contra o Paraguai e a equipe asiática está embalada pelos bons resultados em 2019, principalmente com a campanha que culminou com o inédito título do seu continente ao vencer o Japão na final por 3 a 1.

A Seleção Catariana utilizará o torneio como uma experiência a fim de dar rodagem ao elenco, visando a Copa do Mundo de 2022, da qual será sede do torneio.

Contra o atual adversário a equipe do técnico Félix Sánchez Bas tem uma vitória em 2009, 2 a 0 no Paraguai em amistoso disputado na ocasião. O treinador espanhol comentou a admiração por Pep Guardiola, comandante do Manchester City da Inglaterra.

"Todo mundo tem treinadores de referência. Para mim, o que essa pessoa faz, como faz seus times jogarem, o futebol que propõe, as diferentes variantes que pode ter em um jogo, muito me agrada. Mas evidentemente Pep Guardiola é Guardiola e está em um lugar. Eu sou Félix Sanchez e estou em outro. É uma referência para mim".

Caso não apareçam surpresas, o provável Catar deve contar com:

Al Sheeb, Pedro Correia, Al Rawi, Khoukhi, Salman e Hassam; Madibo, Haydos e Hatim; Afif e Almoez Ali.

Arbitragem

O juiz da partida será o peruano Diego Haro, auxiliado por Jonny Bossio e Victor Raez, também do Peru e na mesa do VAR estará o brasileiro Raphael Claus.