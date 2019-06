Colômbia vence Argentina em estreia na Copa América e acende alerta nos hermanos

A Arena Fonte Nova, em Salvador, recebeu na noite deste sábado (15) a estreia de duas grandes seleções pela fase de grupos da Copa América. Na primeira rodada do grupo B, a Colômbia venceu a Argentina por 2 a 0, com gols de Roger Martínez e Dúvan Zapata. Com pressão total e muita qualidade, os colombianos fizeram uma boa partida e já podem garantir a classificação no próximo jogo, com mais três pontos. Lionel Messi, o craque dos argentinos, teve uma aparição considerada por muitos como "apagada".

Essa é a primeira vitória da Colômbia contra a Argentina na história da competição desde a edição de 1999. Já em títulos, a seleção de Lionel Scaloni conquistou o último título em 1993, no Equador. Já a Colômbia venceu em 2001, em casa.

Domínio colombiano

O primeiro tempo foi marcado por uma boa atuação com pressão total da Colômbia. Roger Martínez teve as melhoras chances da etapa, juntamente com Falcão e James Rodríguez. Lionel Messi, a estrela do jogo, aos 27, apareceu levando perigo até a área adversária, mas ao tentar passar para Lo Celso, perde a bola. Nesta altura do jogo, ambos os goleiros não trabalharam com defesas difíceis.

Aos 29 minutos, James teve a oportunidade em lance com Falcão, mas o lance acabou parando na zaga argentina. Aguero tentou responder, porém falha ao completar a jogada. James Rodríguez se arriscou com chute na entrada da área aos 34 minutos, mas manda por cima do gol. O VAR tem uma aparição tímida, para checar se houve falta durante o lance.

Até a final da etapa, a equipe de Carlos Queiroz manteve o ritmo e levou mais dificuldade ainda para os argentinos, que colecionando passes, ritmo de bola e jogadas erradas, tiveram ainda mais trabalho para furar a defesa amarela.

Dois gols e a superioridade

O segundo tempo começou um pouco diferente. A Argentina retornou do intervalo motivada e teve um bom início de tempo. Lionel Messi, o camisa 10, apareceu armando e criando com liberdade na volta, mas sem conseguir finalizar corretamente. Paredes também teve boas chances de abrir o placar.

Foi aos 25 minutos que Roger Martínez abriu o marcador, bem na partida e dono das melhores chances desde a primeira etapa, enfiou nas redes após receber passe de James Rodríguez.

Após a marcação, os colombianos assumiram novamente o controle do jogo. No final, aos 40, o segundo gol. Zapata aproveitou a liberdade na área da Argentina e ampliou.

Así fuel el gol de Colombia ante @Argentina en su victoria 2-0. pic.twitter.com/ckfgZOuA1p — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 16, 2019

Desfecho

Com o resultado, a Colômbia assume a liderança do grupo B, com três pontos. Porém, a rodada chega ao fim somente neste domingo (16) com a partida entre Catar e Paraguai e a tabela pode sofrer alterações.

Na segunda rodada, a Argentina enfrenta o Paraguai na quarta-feira (19), às 21h30, no Mineirão. Já a Colômbia, às 18h30, no Morumbi, enfrenta o Catar.