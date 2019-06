Carlos Queiroz exalta garra da Colômbia contra os argentinos: "A gente soube sofrer"

A Colômbia estreou neste sábado (15) na Copa América, e com vitória diante da Argentina de Lionel Messi. Com gols de Martínez e Zapata na parte final da segunda etapa, os comandados de Carlos Queiroz conseguiram anular Messi e saíram da Fonte Nova com os três pontos. O treinador analisou a atuação e exaltou a aplicação de seus atletas.

"O melhor em campo foi um jogador que se chama 'time'. Foi um confronto difícil, afinal, a Argentina tem um time rápido e de qualidade. Os jogadores mostraram caráter para cumprir todas as determinações táticas. Sempre tivemos dois ou três ao redor da bola. Isso nos ajudou muito a controlar os melhores jogadores deles. O ambiente foi fantástico, mas estamos disputando uma classificação e, a partir de amanhã, temos de melhorar", disse.

Anulado especialmente no primeiro tempo, Messi esteve por quase toda a partida encaixotado na marcação colombiana, e Queiroz explicou como armou o time para conseguir conter a ofensividade adversária.

"Messi não se neutraliza. No máximo, se controla. Mas o que eu acho mais importante foi o trabalho de equipe, que teve muita disciplina tática e concentração. Messi, James e Falcão não podem ter tempo para pensar e executar as jogadas. Se eles têm isso, você está morto. Hoje a gente soube sofrer", completou o treinador.

A Colômbia agora encara o Catar na próxima quarta-feira (19), no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo B. Mesmo com toda a empolgação da torcida, que gritou "olé" ao final do jogo, Carlos Queiroz segue com os 'pés no chão'.

"Não muda nada. Vamos manter a mesma humildade e concentração", finalizou.