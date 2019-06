Poderia ter sido pior! Gatito Fernández evita derrota do Paraguai no Maracanã

No jogo de complemento do Grupo B, Paraguai e Catar ficaram no empate neste domingo (16), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O goleiro paraguaio Gatito Fernández foi o destaque da equipe comanda por Eduardo Berizzo.

O Jogo

O Catar fez um jogo bem surpreendente, teve mais posse de bola e conseguiu criar mais chances claras de gols. Aos 37 minutos, quando a partida estava 1 a 0 para os sul-americanos, o atacante catariano Almoez, recebeu um grande passe dentro da pequena área, onde finalizou com muita força, mas Gatito fez uma defesa espetacular para salvar o Paraguai.

Ainda no primeiro tempo, exatos 45 minutos, o atacante Almoez teve outra oportunidade frente a frente com o goleiro paraguaio, que esperou a finalização antes de cair e defendeu mais uma bola importante.

A boa atuação do goleiro poderia ter rendido a vitória aos paraguaios. Aos 31 minutos, Khoukhi, saiu de frente para o gol, o meia finalizou, o goleiro do Botafogo tocou na bola, mas o volante Rodrigo Rojas não conseguiu tirar e entrou com bola e tudo.

A partida onde o goleiro conseguiu fazer duas boas defesas, rendeu o prêmio de melhor jogador em campo.