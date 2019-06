Defesa frágil, mas equipe combatente: como foi a atuação do surpreendente Catar?

Em uma primeira observação, as opiniões com relação ao desempenho da seleção do Catar podem ser bem semelhantes. Como um país que não possui forte tradição no esporte e também por disputar pela primeira vez a Copa do Mundo da Fifa, já que é o país sede em 2022, é de se esperar que as expectativas sejam baixas. Porém, a equipe fez a sua primeira aparição na Copa América 2019, pelo grupo B, contra o Paraguai neste domingo (16), e empatou por 2 a 2, no Maracanã, surpreendendo a todos.

A equipe, que venceu a Copa da Ásia no ano passado, começou perdendo, tomou dois gols de Cardozo, de pênalti. Teve um início de etapa complicado, com falta de habilidade, técnica e decisão. É um time organizado, que se porta bem em campo e tenta chegar na área rival, mas ainda sim, as dificuldade prevalecem.

Um dos principais problemas do time foram erros na saída de bola pelo goleiro Al-Sheeb. O erro dava mais chances aos jogadores paraguaios de se infiltrarem rapidamente na zaga e tentar marcar. O problema na defesa também era visível. Ainda no primeiro tempo, os jogadores catarianos tiveram oportunidades de abrir o placar a seu favor, mas se atrapalhavam, erravam passes e falhavam na finalização.

Já na segunda etapa, uma melhora. Mesmo com o gol de Derlis González, ampliando para 2 a 0, o time se mostrou mais organizado e sabendo criar jogadas.

O Catar foi atrás do empate e, quem sabe, até mesmo da virada. Almoez Ali e Khouki descontaram, deixando tudo igual. O primeiro, com um forte chute de fora da área, encheu as redes. O segundo, com uma linda jogada trabalhada, fez com que o goleiro Gatito e o defensor Rojas se atrapalhassem, não conseguindo evitar o empate.

O Catar superou as expectativas, elevando o padrão de jogo no segundo tempo, mesmo com as dificuldades expostas no primeiro. Um time inseguro, visto como fraco, mas que com a competência necessária, mostrou para que veio.

Próximo desafio

A seleção do Catar vai enfrentar a forte Colômbia na próxima rodada. Como visto no jogo contra os hermanos, os colombianos mostraram uma extrema qualidade e domínio de jogo. O desafio será passar por cima do grande esquema tático colombiano e garantir mais uma vitória. Para isso, o time precisará de organização, meio de campo inteligente e melhora nas finalizações.

Com o resultado de hoje, o grupo B segue com a Colômbia líder, com três pontos, o Catar em segundo com um, seguidos de Paraguai também um, e a Argentina com zero.