Após vitória, Óscar Tabárez exalta jogadores do Uruguai: "Sempre espero o melhor"

O Uruguai estreou na Copa América com pé direito. A Celeste goleou o Equador, por 4 a 0, no Mineirão, na noite deste domingo (16), pela primeira rodada do Grupo C. Desde 2007, que a seleção uruguaia não balançava as redes em uma mesma partida.

Após o apito final, o técnico Óscar Tabárez não poupou elogios dos seus comandados. A única coisa que pode amargar o triunfo é uma possível lesão de Vecino, que ainda será analisada.

"Desses jogadores, sempre espero o melhor. Tem um grau de comprometimento muito grande com a seleção. Há casos pontuais. O Suarez é o primeiro jogo após uma lesão, teve jogos-treino apenas. O Cavani também teve uma lesão importante. Tinha muita incerteza. A gente está quase totalmente contente. O Vecino teve uma lesão, vamos ver em Porto Alegre, amanhã, a gravidade. O futebol traz surpresas e temos que estar preparados para tudo. Tive que tirar o Vecino".

O comandante de 72 anos ainda destacou que o importante é ganhar, independente do número de saldo. Tabárez frisou que o duelo foi controlado e a seleção conseguiu superar as adversidades.

"Estamos ok, porque vimos este jogo como um jogo difícil, como todos vão ser, e ganhar é muito importante, é o que a gente quer. Por mais que tenha tido diferença de gols, o objetivo é ganhar o jogo. Talvez a gente quisesse fazer um pouco mais no segundo tempo. Mas a sensação do jogo controlado, dá essa coisa natural. Foi do jeito que a gente esperava, sim, mas tivemos que superar as dificuldades que o adversário propôs no começo".

O Uruguai enfrenta o Japão na próxima quinta-feira (20), às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio.