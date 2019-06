Após sentir na estreia do Uruguai, Vecino tem lesão confirmada e está fora da Copa América

A estreia do Uruguai na Copa América foi intocável. Em um Mineirão com um público acanhado, a Celeste bateu o Equador por 4 a 0, gols de Lodeiro, Cavani, Suárez e Mina, contra, e assumiu a liderança do Grupo C da competição, que ainda conta com Chile e Japão, que se enfrentam nesta segunda (17), às 20h (de Brasília), no Morumbi. Entretanto, não é só de boas notícias que vive o elenco uruguaio.

Matías Vecino, titular da seleção, sentiu dores na posterior da coxa direita na partida contra o Equador e precisou ser substituído aos 34 minutos do segundo tempo. No dia de hoje, o volante passou por exames de imagem que constataram a lesão no bíceps femoral. Sem poder atuar até o final do torneio, o jogador foi cortado.

A informação foi divulgada oficialmente pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Vale lembrar que, como o prazo final para inscrever algum atleta é até 24h antes do jogo de estreia, o Uruguai não poderá convocar ninguém para substituí-lo.

Já sem Vecino, a equipe de Óscar Tabárez continua se preparando para a sequência na Copa América. Os uruguaios fizeram o último treino em Belo Horizonte na manhã desta segunda. Agora, a delegação segue para Porto Alegre, onde irá jogar contra o Japão na próxima quinta-feira (20), pela segunda rodada da competição.