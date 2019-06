Bayer Leverkusen confirma contratação de Daley Sinkgraven, ex-Ajax, até 2023

O Bayer Leverkusen anunciou a terceira contratação para a próxima temporada nesta segunda-feira (17) e ao que parece, está investindo em jogadores jovens e promissores. Daley Sinkgraven, lateral-esquerdo que defendeu o Ajax, vestirá a camisa 22 no time alemão e seu contrato é válido até 30 de junho de 2023. O clube já anunciou o meia Kerem Derimbay e o atacante francês Moussa Diaby.

O atleta mostrou-se ansioso para a nova jornada, já que é a primeira vez fora do país natal e em uma liga diferente.

"É uma oportunidade excitante e motivadora para jogar em um clube alemão de topo depois do meu tempo no Ajax. O Leverkusen é um dos melhores clubes da Bundesliga há muitos anos. Estou ansioso por esta liga e, claro, pelo desafio da Liga dos Campeões".

Sinkgraven, de apenas 23 anos, começou a carreira no SC Heerenveen, ainda nas categorias de base. Chegou ao Ajax na temporada 2014-15, realizando funções distintas na defesa e também no meio-campo. Tem o total de 86 jogos oficiais no clube com um gol. No último ano, uma lesão no joelho acabou deixando-o de fora da competição. Também defendeu a Seleção Holandesa Sub-21.

É válido ressaltar que o jogador já trabalhou com o técnico Peter Bosz durante sua passagem pelo Filho dos Deuses, em 2016-17. O diretor de esportes, Simon Rolfes, garante que a contratação cairá como uma luva no elenco.

"Daley Sinkgraven é um jogador tecnicamente realizado. Com sua inteligência em jogos e qualidade no futebol, ele se encaixa perfeitamente em nosso elenco. Além disso, Daley já sabe a abordagem do nosso treinador Peter Bosz, ambos trabalharam juntos".

Além dos três anúncios para a nova etapa, também retornam para o time vermelho Niklas Lomb, por fim do empréstimo com o Sandhausen e Tomasz Kucz, que atuou no Dunajska Streda.

A Bundesliga retorna em agosto. Esta temporada, o Bayer Leverkusen contará também com a DFB Pokal e a Champions League, já que terminou em quarto lugar.