Uruguai enfrenta Japão para garantir vaga nas quartas da Copa América

Uruguai e Japão se enfrentarão na segunda rodada com objetivos diferentes. A bola irá rolar nesta quinta-feira (20), às 20h, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa América 2019.

Os uruguaios desejam a vitória para carimbar a classificação para as quartas de final do torneio continental, já que os três pontos conquistados na goleada sobre o Equador por 4 a 0 na estreia deixa o objetivo próximo.

O Japão quer uma rápida recuperação após a derrota sofrida para o Chile por 4 a 0. Ao menos o empate pode deixar a equipe nipônica com chances de classificação, já que terá um duelo difícil e decisivo contra a Celeste.

Uruguai confiante na classificação

Praticamente em casa devido à proximidade de seu país com o Rio Grande do Sul, o Uruguai chega a Porto Alegre em alta após a boa exibição contra o Equador. A recepção calorosa dos torcedores no hotel onde a equipe está hospedada animou o elenco.

Óscar Tabárez comandou o último treino na manhã da quarta-feira (19) no CT do Grêmio. Uma opção que provavelmente será o titular na partida é Lucas Torreira, meia de 23 anos que atua no Arsenal da Inglaterra, que entrará no lugar de Matías Vecino cortado por lesão muscular.

Diferentemente da primeira rodada a equipe não fará o reconhecimento do gramado da Arena do Grêmio.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO URUGUAI: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín e Laxalt; Bentancur, Torreira, Nández e Lodeiro; Luis Suárez e Cavani.

"Um empate seria importante para nós"

Com essas palavras o técnico Hajime Moriyasu definiu a partida contra os uruguaios. Após a estreia ruim contra o Chile, a equipe japonesa terá a segunda missão na Copa América, desta vez contra um adversário teoricamente mais difícil.

Para somar ao menos um ponto a estratégia utilizada deverá ser menos defensiva, com mais chegadas ao ataque, a fim de dar mais liberdade para os atacantes Takefusa Kubo e Ayase Ueda, porém o ataque rival assusta bem mais, principalmente com Cavani e Suárez.

"Vamos buscar a vitória. Mas um empate seria importante para nós. Mas acho que desde o início, não se trata de tentar ficar o máximo na defesa e não atacar. Essa não seria uma boa estratégia. Eu posso dizer que vai ser algo bastante complicado, mas que os nossos jogadores tenham muita coragem para que possam com toda a sua força chegar a essa disputa. O Uruguai tem um time com jogadores renomados mundialmente. Acho que vamos esperar que tenhamos um bom entrosamento do time para que a gente possa segurar esse forte ataque", disse o treinador em entrevista nesta quarta-feira (19).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JAPÃO: Osako; Hara, Naomichi Ueda, Tomiyasu e Sugioka; Maeda, Shibasaki, Nakayama e Nakajima; Kubo e Ayase Ueda.

Arbitragem

O colombiano Andrés Rojas será o juiz da partida, auxiliado por Alexander Guzman e Wilmar Navarro, ambos da Colômbia. No var o peruano Diego Haro será o responsável.