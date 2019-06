Sancho, Havertz e Kimmich: top 10 jogadores mais valiosos da Bundesliga

O Transfermarkt, site focado em transferências e valores de mercado, lançou a lista de jogadores mais valiosos da Bundesliga na temporada. No topo, valendo 100 milhões de euros, está o inglês Jadon Sancho, seguido por Kai Havertz, de 90 milhões, e o lateral direito Joshua Kimmich, de 70 milhões.

Junto com Kimmich, quatro outros nomes do Bayern de Munique estão na lista.

Dentre os 10 jogadores, somente Kimmich, Thiago e Lewandowski não poderiam disputar as Olimpíadas por conta da idade. Isso mostra a importância dos jogadores mais novos em seus times e traz mais um alerta para os bávaros: a renovação do elenco tem de ser feita o mais rápido possível.

