Em jogo truncado, Argentina empata com Paraguai no Mineirão e se complica na Copa América

Em jogo disputado, válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa América, Argentina e Paraguai se enfrentaram nesta quarta-feira (19), no Mineirão, e empataram em 1 a 1, gols de Lionel Messi para os argentinos; e Richard Sánchez para os paraguaios. Com o empate, as duas seleções seguem sem vencer na competição.

Durante o primeiro tempo, a Seleção Argentina teve mais posse de bola, mas não conseguiu chegar com perigo ao ataque. O Paraguai esperou no campo de defesa para conta-atacar. Somente aos 28 minutos que houve a primeira finalização. Derlis González recebeu grande lançamento do campo de defesa, entrou na área e chutou cruzado, mas a bola resvalou na defesa argentina e saiu.

Na outra grande chance do primeiro tempo, o Paraguai fez o gol. Aos 36, Almirón fez grande jogada na linha de fundo e cruzou para trás, Richard Sánchez chegou batendo no canto do goleiro Armani.

A partida melhorou no início na segunda etapa. Aos seis minutos, Agüero cruzou para a área e Lautaro Martínez chegou batendo, a bola explodiu no travessão, no rebote, Messi passou pela defesa e finalizou, Gatito fez uma grande defesa. O VAR foi acionado no lance, o árbitro marcou pênalti de Iván Piris, o lateral tocou com a mão na bola. Messi cobrou e empatou a partida.

Aos 16, a equipe de Eduardo Berizzo teve a chance de fazer o segundo. Otamendi fez pênalti em Dérlis González, o mesmo cobrou e Armani defendeu. Após o início eletrizante, a partida caiu de rendimento e não houve grandes oportunidades no restante do jogo.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (23), a Argentina encara o Catar, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já o Paraguai, enfrenta a já classificada Colômbia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.