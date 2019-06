Scaloni admite má atuação argentina: "Nos desesperamos em alguns momentos"

A Argentina enfrentou, nesta quarta-feira (19), o Paraguai pela segunda rodada da Copa América. Os hermanos jogaram mal mais uma vez e ficaram no empate por 1 a 1, com gol de Lionel Messi.

Após a partida, o técnico Lionel Scaloni concedeu entrevista. Ele começou falando do desempenho da equipe no primeiro tempo.

“O primeiro tempo não foi bom. Desesperamos-nos em alguns momentos, não conseguimos ter o controle da partida, muito menos profundidade. Na primeira vez que chegaram, marcaram o gol e isso nos gerou incerteza.”

Depois, ele já projetou como será feita a preparação para a partida contra o Qatar, no próximo domingo (23): “Faremos um balanço do que fizemos de bom e do que erramos. Jogaremos a última partida com toda a ilusão”.

Ele ainda comentou sobre o segundo tempo, baseado no jogo contra a Colômbia: "Hoje creio que não fomos tão superiores no desenrolar do segundo tempo, com base no jogo contra a Colômbia”.

Lionel também falou que a equipe errou muitas bolas fáceis e isso dificultou o trabalho: “Havíamos levantado a partida de um jeito muito claro e não pudemos seguir, já que perdemos bolas fáceis”.

Por último, ele tratou sobre o psicológico dos jogadores e como eles reagiram com o gol.

“É lógico que, para uma seleção como a Argentina, que tem tanta necessidade de ganhar, o primeiro golpe foi duro. No intervalo conversamos, mentalizamos que era só um gol. Nisso que trabalhamos, o jogador tem que entender isso.”

A Argentina volta a campo no próximo domingo (23), contra o Qatar. Precisa vencer e ainda contar com um tropeço do Paraguai, diante da Colômbia, para se classificar direto.