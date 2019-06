Suárez e Cavani somam 19 finalizações, mas não evitam empate do Uruguai

A dupla de ataque mais badalada da Copa América, Edinson Cavani e Luis Suárez, mais uma vez foi muito participativa, mas não evitou o empate do Uruguai com o Japão por 2 a 2, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. Suárez marcou o primeiro, em pênalti polêmico sofrido por Cavani, nesta quinta-feira (20). Giménez e Miyoshi, duas vezes, completaram o placar.

O funcionamento do time do técnico Óscar Tabárez se manteve, com a dupla de ataque sendo sempre procurada na maioria dos ataques da Celeste. Tabárez manteve a ideia de alternância de Suárez e Cavani presentes dentro da área, com associações com os meias-abertos e laterais, principalmente pela direita, com Nández, já que Lodeiro se deslocou bastante para o meio, e Laxalt saiu machucado logo no início da partida.

Dos nove jogadores de linha titulares, mais González, que substituiu Laxalt logo no começo, Cavani foi o oitavo e Suárez o que menos ficou com a posse de bola.

Dados de porcentagem de posse de bola de Uruguai 2-2 Japão (Fonte: WhoScored.com)

Apesar de muitas participações, os dois tiveram um aproveitamento baixo em uma partida muito dinâmica e de muitas oportunidades, diante de uma jovem defesa japonesa. As chances perdidas, porém, não diminuíram a influência da dupla no jogo uruguaio.

Mapa de movimentação de Cavani (Fonte: Sofascore)

Mapa de movimentação de Suárez(Fonte: Sofascore)

Assim como na estreia, na goleada por 4 a 0 sobre o Equador, os dois polarizaram as finalização da Celeste. Na primeira rodada, foram nove dos 16 chutes da equipe, enquanto contra o Japão, Suárez tentou 11 vezes e Cavani, oito, somando 19 das 29 tentativas do Uruguai. Cada um deles acertou uma vez o travessão, enquanto o atacante do Barcelona marcou em pênalti polêmico marcado após checagem do VAR - falta sofrida pelo centro-avante do Paris Saint-Germain.

Dados de finalização de Uruguai 2-2 Japão (Fonte: WhoScored.com)

Na briga pela liderança do Grupo C, o Uruguai tem o seu maior desafio até agora: enfrenta o Chile na segunda-feira (24), às 20h, no Estádio do Maracanã.