Aos 35 anos, Fernando Torres anuncia aposentadoria 

Fernando Torres, atacante espanhol de 35 anos, que iniciou sua vida no futebol no Atlético de Madrid, atuou pelo Liverpool e Chelsea na Inglaterra, partiu para Itália atuando no Milan, quando em 2014 retornou aos Colchoneros. E no último ano se juntou ao Sagan Tosu, anunciou em sua conta no Twitter nesta sexta-feira (21) o encerramento de seus 18 anos de carreira, acrescentando que dará mais detalhes em uma entrevista coletiva. Domingo em Tóquio.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019

Formado no Atlético de Madrid, El Nino começou no time principal em 2000. Com seus gols, o clube foi promovido para a Primera División em 2002, onde ele sempre manteve bom desempenho em campo. Mudou-se para o Liverpool em 2007, tornando-se um dos melhores jogadores da Premier League, com 81 gols em 142 jogos pelo Reds.

Torres deixou Liverpool para o Chelsea em 2011, vencendo a Liga dos Campeões em 2012 com os Blues. Depois por um curto período o Milan em 2014, ele voltou ao Atlético de Madrid, antes de partir para o Japão um ano atrás.

Fernando Torres marcou 260 gols em 757 oportunidades. Na Seleção Espanhola, seu recorde é de 38 tentos em 110 partidas. Pela La Roja conquistou a Copa do Mundo de 2010 e duas Eurocopas (2008 e 2012). Ele marcou o único tento na final da Euro 2008 contra a Alemanha e também contra a Itália, em 2012, tornando-se o único jogador a encontrar as rede em duas finais do Euro.

Confira os agradecimentos dos clubes por onde passou

Happy retirement, @Torres. 👊



Here's a look back at a STUNNING El Nino special. 😍 pic.twitter.com/4JtWElb20W

— Liverpool FC (@LFC) June 21, 2019

Empezaste con nosotros siendo un niño y eres una leyenda. Agradecidos porque hayas llevado la bandera del Atleti por todo el mundo 🔴⚪🔴

📝➡ https://t.co/dMuyvVmUx7#TorresLeyenda pic.twitter.com/M9XQxtYpFd

— Atlético de Madrid (@Atleti) June 21, 2019

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 21, 2019

👏🏻 to an extraordinary career ⚽

It was a pleasure to have such a great man and player with us 🔴⚫

Good luck, @Torres! 🇪🇸



Una carriera straordinaria e vincente 👏🏻⚽

È stato un piacere avere in rossonero un grande uomo e calciatore come te 🔴⚫

¡Buena suerte Niño #Torres! 🇪🇸 pic.twitter.com/TdG9wmtvks

— AC Milan (@acmilan) June 21, 2019